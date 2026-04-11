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यूपी के इस जिले में गूंजेगी 'मेक इन इंडिया' की गूंज, 562 करोड़ से 75 एकड़ में लगेगी डिफेंस फैक्ट्री

Defense Corridor: चित्रकूट के इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक राडार और वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीईएल के अध्यक्ष मनोज जैन को भूमि का आवंटन पत्र सौंपा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:43 PM IST
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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Defense Industrial Corridor: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चित्रकूट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है. चित्रकूट में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल 562.5 करोड़ रुपये की लागत से 75 एकड़ में डिफेंस फैक्ट्री लगाएगा. डिफेंस फैक्ट्री लगने से बुंदेलखंड के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.  

रोजगार के अवसर खुलेंगे 
चित्रकूट के इस फैक्ट्री में अत्याधुनिक राडार और वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीईएल के अध्यक्ष मनोज जैन को भूमि का आवंटन पत्र सौंपा. चित्रकूट में डिफरेंस फैक्ट्री स्थापित होने के बाद न केवल रोजगार के अवसर खुलेंगे, बल्कि युवाओं का पलायन भी रुकेगा. यहां के युवाओं को नौकरी की तलाश के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा.  

200 हेक्टेयर में से 75 एकड़ जमीन दी गई 
माना जा रहा है कि चित्रकूट में डिफेंस फैक्ट्री लगने के बाद दो और इकाइयां स्थापित होंगी. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सौंप दिया है. यह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चित्रकूट डिफेंस नोड की स्थापना की शुरुआत का संकेत देता है. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल को यूपीडा ने 200 हेक्टेयर भूमि में से 75 हेक्टेयर भूमि दे दी है. 

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2019 में पीएम मोदी ने किया था ऐलान 
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी, लखनऊ और चित्रकूट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी. बीते 7 वर्षों में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है. अब चित्रकूट में रक्षा उपकरण बनाने की फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है. यहां राडार से लेकर अन्य रक्षा उपकरण और संचार प्रणाली का निर्माण होगा. 

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