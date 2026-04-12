मथुरा के बाद अब चित्रकूट के रामघाट पर आरती के दौरान नाव पलटी, श्रद्धालु बाल-बाल बचे

चित्रकूट न्यूज/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के प्रसिद्ध रामघाट पर शनिवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब संध्याकालीन आरती देखने पहुंचे श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक असंतुलित होकर मंदाकिनी नदी में पलट गई. हादसे के दौरान नाव में सवार सभी श्रद्धालु नदी में गिर गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों, स्थानीय नाविकों और लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

जानिए पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से आए श्रद्धालुओं का एक समूह रामघाट पर संध्याकालीन आरती देखने पहुंचा था. इस समूह में महिलाएं भी शामिल थीं. श्रद्धालु आरती का नजारा करीब से देखने के लिए नाव में सवार हुए थे. बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे के आसपास आरती के दौरान नाव चालक रमेश केवट (निवासी ग्राम कटरा गुदर) की नाव अचानक असंतुलित हो गई और देखते ही देखते पलट गई.

पुलिस और स्थानीय लोगों की बहादुरी से बची जानें

नाव पलटते ही घाट पर हड़कंप मच गया और चारों ओर चीख-पुकार सुनाई देने लगी. घटना के समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी. उन्होंने स्थानीय नाविकों और मौजूद नागरिकों की मदद से एक-एक कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पुलिसकर्मियों की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद रामघाट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरती के समय घाट पर भारी भीड़ होती है, लेकिन नावों की संख्या, क्षमता और सुरक्षा मानकों की सही तरीके से जांच नहीं होती. आरोप है कि कई बार नाव चालक निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठा लेते हैं. इसके अलावा, श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे खतरा और बढ़ जाता है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

हालांकि इस बार सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए, लेकिन यह घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी है. यदि समय रहते सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

यह भी पढ़ें : मोनालिसा शादी के बाद गायब! वायरल गर्ल के पति फरमान का चौंकाने वाला खुलासा

