गर्लफ्रेंड के सुसाइड से बौखलाए प्रेमी ने किया दादी का कत्ल, बदले की आग ने बना दिया कातिल

Banda News: बांदा पुलिस ने पैलानी क्षेत्र में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया. प्रेम प्रसंग के विवाद में आरोपी संजय कुशवाहा ने डंडे से हमला कर महिला की जान ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खून से साक्ष्य बरामद किए.
Banda News/Atul Mishra: बांदा जिले के थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम सिंधनकला में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है. इस सनसनीखेज वारदात की जड़ प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है.
रात में सोते समय दी वारदात को अंजाम
पुलिस के अनुसार ग्राम सिंधनकला निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला घर के बाहर सो रही थीं. तभी गांव के ही संजय कुशवाहा ने डंडे से हमला कर उनकी हत्या कर दी. वारदात को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी का प्रेम संबंध मृतका के ही घर की एक युवती से था. कुछ समय पहले बुजुर्ग महिला ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इस घटना से आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.इसी बात से गुस्साए संजय ने बदला लेने की ठान ली और वृद्ध महिला की हत्या कर दी.
तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
घटना के बाद मृतका के पुत्र तुलसीराम ने थाने में तहरीर दी थी. उसी आधार पर पुलिस ने गांव के ही संजय कुशवाहा के विरुद्ध मामला दर्ज किया और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए. कुछ दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को गांव से ही दबोच लिया.
पुलिस ने किया साक्ष्य बरामद
गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर उसके खून से सने कपड़े बरामद किए गए, जबकि घटना में प्रयुक्त डंडा पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूरा मामला प्रेम प्रसंग और रंजिश से जुड़ा है
