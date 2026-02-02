बांदा में बबेरू चौराहे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई से जाम से मिलेगी राहत

बांदा न्यूज/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र में आज प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहे पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है. इस दौरान मौके पर एसडीएम बबेरू समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने.

जानें पूरी बात ?

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, बबेरू चौराहे पर सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानों और अन्य निर्माणों के जरिए अतिक्रमण किया गया था. इसे हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे. बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने स्वयं निर्माण नहीं हटाया. इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय लिया.

आधा दर्जन जेसीबी से गिराया जा रहा अवैध निर्माण

आज सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई.आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क किनारे बने अवैध ढांचे को धराशायी किया जा रहा है.कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया. प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं.

जनपद का सबसे व्यस्त इलाका

आपको बता दें कि बांदा जिले का बबेरू कस्बा अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है. यह चौराहा बांदा, राजापुर, फतेहपुर और अतर्रा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. दिनभर यहां वाहनों और लोगों की भारी आवाजाही रहती है.अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

स्थानीय मांग पर होगा चौराहे का सुंदरीकरण

स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मांग पर बबेरू के मुख्य चौराहे के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है. इसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और आमजन को जाम से राहत मिलेगी.

प्रशासन ने दी चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई सार्वजनिक हित और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है.

