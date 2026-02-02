Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095451
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

बांदा में बबेरू चौराहे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई से जाम से मिलेगी राहत

Banda News: बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र में आज प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहे पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांदा में बबेरू चौराहे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई से जाम से मिलेगी राहत

बांदा न्यूज/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र में आज प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहे पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है. इस दौरान मौके पर एसडीएम बबेरू समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति न बने.

जानें पूरी बात ?
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, बबेरू चौराहे पर सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानों और अन्य निर्माणों के जरिए अतिक्रमण किया गया था. इसे हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे. बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने स्वयं निर्माण नहीं हटाया. इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आज बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय लिया.

आधा दर्जन जेसीबी से गिराया जा रहा अवैध निर्माण
आज सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई.आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क किनारे बने अवैध ढांचे को धराशायी किया जा रहा है.कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया. प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जनपद का सबसे व्यस्त इलाका
आपको बता दें कि बांदा जिले का बबेरू कस्बा अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है. यह चौराहा बांदा, राजापुर, फतेहपुर और अतर्रा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. दिनभर यहां वाहनों और लोगों की भारी आवाजाही रहती है.अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

स्थानीय मांग पर होगा चौराहे का सुंदरीकरण
स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मांग पर बबेरू के मुख्य चौराहे के सुंदरीकरण और चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है. इसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और आमजन को जाम से राहत मिलेगी. 

प्रशासन ने दी चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई सार्वजनिक हित और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है. 

यह भी पढ़ें : कान्हा की नगरी में आशियाना का सपना करें पूरा, दिग्गज बिल्डर ला रहे दुबई जैसी टाउनशिप; 3 साल में 5 गुना तक बढ़े दाम

TAGS

Banda News

Trending news

UP Ki Baat From Deoria
पूर्वांचल में माफिया राज नहीं जनता का शासन है,देवरिया को लगे विकास के पंख-संजय निषाद
 UP Ki Baat From Deoria
गरीब तक योजनाओं की सीधी पहुंच - सलेमपुर से विधायक का ज़ी मीडिया के मंच से बड़ा बयान
deoria latest news
देवरिया से UP की बात: किसानों के मुद्दों पर कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही से सवाल-जवाब
Allahabad High Court
यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों पर नौकरी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश
Deoria news
देवरिया में नाबालिग से 85 लाख के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला
Sonbhadra News
सोनभद्र में कानून पर हमला! टोल प्लाजा बना रणक्षेत्र, महिला अधिवक्ता पर हमला
Budget Achievement Campaign
यूपी BJP चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान, रील्स-पॉडकास्ट से लेकर खुली चर्चाएं और सभाएं
gonda news
मुझे बुला लीजिए, नहीं तो...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो
bijnor news
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म
kaushambi news
कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या