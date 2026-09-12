चित्रकूट में भीषण अग्निकांड: नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी के घर में लगी आग, दरवाजा तोड़कर बचाई गई 3 लोगों की जान

अरुण कुमार सिंह (एसपी, चित्रकूट) ने बताया कि "घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के धुस मैदान के पास की है. नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी के घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी. दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अंदर फंसे तीन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. आग लगने के असल कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि घायल की स्थिति गंभीर है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने की असली वजह पता की जा रही है.