चित्रकूट में भीषण अग्निकांड: नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी के घर में लगी आग, दरवाजा तोड़कर बचाई गई 3 लोगों की जान

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ओंकार सिंह/चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक दर्दनाक और भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है. चित्रकूट जिला मुख्यालय कर्वी के धुस मैदान के पास बीती रात नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी शोहन के घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. इस हादसे में घर के अंदर मौजूद तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था.
तीन लोगों को सुरक्षित निकाला गया
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा और आग में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी झुलसे लोगों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक का बयान
अरुण कुमार सिंह (एसपी, चित्रकूट) ने बताया कि "घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के धुस मैदान के पास की है. नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी के घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी. दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अंदर फंसे तीन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. आग लगने के असल कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि घायल की स्थिति गंभीर है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने की असली वजह पता की जा रही है.
पढ़िए पूरी डिटेल
घटना स्थल धुस मैदान के पास, कर्वी (सदर कोतवाली क्षेत्र, चित्रकूट)
पीड़ित का घर शोहन- (नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी)
हताहत 3 लोग- गंभीर रूप से झुलसे (1 की स्थिति बेहद नाजुक)
राहत कार्य- दरवाजा तोड़कर फायर ब्रिगेड व पुलिस ने घायलों को निकाला
अस्पताल -जिला अस्पताल, चित्रकूट
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