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चित्रकूट में भीषण अग्निकांड: नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी के घर में लगी आग, दरवाजा तोड़कर बचाई गई 3 लोगों की जान

चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र में धुस मैदान के पास शुक्रवार देर रात एक घर में आग लग गई. आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. हादसे के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे.

Written ByOnkar SharmaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST
चित्रकूट में भीषण अग्निकांड: नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी के घर में लगी आग, दरवाजा तोड़कर बचाई गई 3 लोगों की जान
Image Credit: Chitrakoot news

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