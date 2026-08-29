लगातार बारिश से मंदाकिनी उफान पर... चित्रकूट में रामघाट समेत कई इलाके डूबे, दुकानों व घरों में घुसा पानी

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दीपेश कुमार/चित्रकूट: शनिवार को सुबह मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो करीब एक घंटे के भीतर ही रामघाट में मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर निकल गई. आनन-फानन में यूपी और एमपी प्रशासन सतर्क हुआ. प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों की तरफ रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की चेतावनी दी. हर मोहल्ले में प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की संभावना है. इसको देखते हुए सभी लोग तत्काल सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचे.
लगातार बारिश ने बढ़ाया जलस्तर
एमपी इलाके में बारिश न थमने की वजह से मंदाकिनी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. दोपहर तक मंदाकिनी खतरे के निशान से करीब सात मीटर ऊपर पहुंच गई. अचानक आई बाढ़ से रामघाट में करीब डेढ़ सौ दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गईं. यहां पर तुलसी चबूतरा और आरती स्थल डूब गए हैं. टेंपो स्टैंड की तरफ से रामघाट को जाने वाले मार्ग में करीब सैकड़ों लोगों के मकानों में पानी भर गया है. निर्मोही अखाड़ा से पुरानी लंका तक मंदाकिनी का पानी मुख्य मार्ग में भर जाने से आवागमन ठप है. प्रशासन ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग कराकर लोगों का आवागमन बंद कर दिया है. सड़कों पर नाव चल रही है.
उधर एमपी क्षेत्र में राजोला बाईपास के समीप हनुमान धारा जाने वाले मार्ग में बना पुल मंदाकिनी की बाढ़ में डूब गया. जिसकी वजह से चित्रकूट से सतना मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह तप है.
मंदाकिनी का पानी घरों में घुसा
इधर मुख्यालय कर्बी में पुल घाट के पास बने मंदिर मंदाकिनी की बाढ़ में डूब गए हैं. तरोहा के निचले इलाके में मंदाकिनी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. प्रशासनिक टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में डटी हुई हैं. वहीं दूसरी ओर मानिकपुर के पाठा क्षेत्र में बरदहा नदी भी उफान पर है. डोडामाफी के पास बने बांध का पानी फाटक के ऊपर से बह रहा है. बांध के टूटने का खतरा मंडराता देख लोग सुरक्षित स्थान की तरफ जाने लगे हैं. कई मार्गों में जल भराव से आवागमन बंद हो गया है.
चित्रकूट पुलिस और प्रशासन मंदाकिनी के रौद्र रूप के चलते बांदा, सतना, कौशांबी और प्रयागराज के लोगों से सड़क मार्ग से चित्रकूट न आने की अपील कर रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह नदी क्षेत्र के आसपास बेवजह न जाएं.
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