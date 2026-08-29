लगातार बारिश से मंदाकिनी उफान पर... चित्रकूट में रामघाट समेत कई इलाके डूबे, दुकानों व घरों में घुसा पानी

लगातार बारिश ने बढ़ाया जलस्तर

एमपी इलाके में बारिश न थमने की वजह से मंदाकिनी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. दोपहर तक मंदाकिनी खतरे के निशान से करीब सात मीटर ऊपर पहुंच गई. अचानक आई बाढ़ से रामघाट में करीब डेढ़ सौ दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गईं. यहां पर तुलसी चबूतरा और आरती स्थल डूब गए हैं. टेंपो स्टैंड की तरफ से रामघाट को जाने वाले मार्ग में करीब सैकड़ों लोगों के मकानों में पानी भर गया है. निर्मोही अखाड़ा से पुरानी लंका तक मंदाकिनी का पानी मुख्य मार्ग में भर जाने से आवागमन ठप है. प्रशासन ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग कराकर लोगों का आवागमन बंद कर दिया है. सड़कों पर नाव चल रही है.