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लगातार बारिश से मंदाकिनी उफान पर... चित्रकूट में रामघाट समेत कई इलाके डूबे, दुकानों व घरों में घुसा पानी

Chitrakoot News: यूपी, एमपी में हो रही जोरदार बारिश से भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर रामघाट में खतरे के निशान से करीब सात मीटर ऊपर पहुंच गया है. जिसके चलते रामघाट समेत निचले इलाके के कई मोहल्ले में लोगों के मकान के भीतर पानी घुस गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 29, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:35 PM IST
लगातार बारिश से मंदाकिनी उफान पर... चित्रकूट में रामघाट समेत कई इलाके डूबे, दुकानों व घरों में घुसा पानी

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