Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3128111
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

होली से पहले लालिमा में रंगेगा आसमान, जानिए चित्रकूट में कब लगेगा चंद्र ग्रहण?

Chitrakoot Chandra Grahan Samay: चित्रकूट में इस बार होली से ठीक एक दिन पहले आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखाई देगी. 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा, ऐसे में आस्था और विज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chitrakoot Chandra Grahan Timing
Chitrakoot Chandra Grahan Timing

Chitrakoot Chandra Grahan Timing: होली के रंग अभी घुलने भी नहीं पाए थे कि आस्था की धरती चित्रकूट पर आसमान में एक अलग ही रंग चढ़ने वाला है. 4 मार्च को जहां पूरा नगर गुलाल और अबीर में डूबेगा, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 3 मार्च की शाम चांद खुद एक अनोखे रंग में रंगा नजर आएगा. यह संयोग केवल तिथियों का मेल नहीं, बल्कि विश्वास और विज्ञान का अद्भुत संगम है.

क्या दिखेगा ‘लाल चांद’?
पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई दे सकता है. इसे आम बोलचाल में ‘ब्लड मून’ कहा जाता है. ऐसा पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरने वाली सूर्य की किरणों के अपवर्तन के कारण होता है, जिससे लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुंचती हैं.

सूतक काल और धार्मिक मान्यता
परंपरा के अनुसार सूतक ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इस दौरान मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं और लोग पूजा-पाठ से परहेज करते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और पूजा करना शुभ माना जाता है. हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और इसका दैनिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रकूट में कब दिखेगा ग्रहण?
चित्रकूट में चंद्रग्रहण का स्पष्ट दृश्य शाम 5:30 बजे से 6:45 बजे तक देखा जा सकेगा. यदि मौसम साफ रहा तो यह नजारा साफ दिखाई देगा, लेकिन बादल होने पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है. चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल भी मान्य रहेगा. 

बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास का लंबा समय यहीं बिताया था. विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह पवित्र स्थल इस बार होली और चंद्रग्रहण के विशेष संयोग का साक्षी बनेगा. होली की रंगों भरी उमंग से पहले आसमान में दिखने वाला यह खगोलीय दृश्य श्रद्धालुओं और खगोल प्रेमियों  दोनों के लिए खास अनुभव साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

TAGS

Chitrakoot Chandra Grahan Timing

Trending news

Chitrakoot Chandra Grahan Timing
होली से पहले लालिमा में रंगेगा आसमान, जानिए चित्रकूट में कब लगेगा चंद्र ग्रहण?
chandra grahan 2026
कानपुर में 3 मार्च को कब दिखेगा चंद्र ग्रहण? सूतक काल में क्या करें क्या न करें?
Chandra Grahan 2026 in Ayodhya
रामनगरी में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? 3 मार्च को थम जाएंगे दर्शन
Unnao News
उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में घुसी रोडवेज बस
Mathura News
ब्रज नगरी मथुरा में होली से पहले इतने मिनट तक लगेगा 'चंद्रग्रहण'
chandra grahan 2026
जौनपुर में 3 मार्च को कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण? जानें सूतक काल की टाइमिंग
Bareilly News
होली से पहले आसमान होगा लाल! बरेली में इस समय दिखेगा 48 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण
chandra grahan 2026
प्रयागराज में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? होली से पहले संगम नगरी में दिखेगा खूबसूरत नजारा
Agra News
ताजमहल नगरी में कब लगेगा चंद्र ग्रहण? इतने घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल
Chandra Grahan 2026 in Meerut
मेरठ में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण? 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक काल