चित्रकूट

प्रकृति के दीवानों हो जाओ तैयार, यूपी में खुला एक और टाइगर रिजर्व, 30 किमी का रोमांच से भरा सफर

Ranipur Tiger Reserve: चित्रकूट के मानिकपुर पाठा क्षेत्र स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईको पर्यटन सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया गया. यहां आने वाले पर्यटकों को सफारी से लगभग 30 किलोमीटर का सफर करवाया जाएगा. 

Last Updated: Nov 02, 2025, 07:03 PM IST
Ranipur Tiger Reserve: बहराइच में कर्तनिया घाट पर्यटकों के लिए पहले ही खुल चुका है. अब चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी रविवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. पर्यटक यहां पर जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे. रानीपुर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटक बाघ, तेंदुआ, हिरण, भालू समेत अन्य वन्य जीवों का दीदार कर पाएंगे. 

रानीपुर टाइगर रिजर्व खुला 
चित्रकूट के मानिकपुर पाठा क्षेत्र स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईको पर्यटन सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया गया. फील्ड डायरेक्टर डॉ. मनोज कुमार शुक्ला ने मारकुंडी स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन और हवन कर सत्र का शुभारंभ किया है. बता दें कि बारिश के बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व हरे भरे जंगल के साथ एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है. 

30 किलोमीटर की होगी सफारी यात्रा
बता दें कि रानीपुर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को सफारी से लगभग 30 किलोमीटर का सफर करवाया जाएगा. इस दौरान पर्यटक टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, हिरण और भालू समेत अन्य वन्य जीवों का दीदार कर पाएंगे. पर्यटकों के स्वागत के लिए भव्य प्रवेश गेट भी बनाया गया है. जहां से आप रानीपुर टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर पाएंगे.

80 रुपये देना होगा प्रवेश शुल्क
रानीपुर टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को प्रवेश के तौर पर 80 रुपये, विदेशी सैलानियों को 1 हजार, 12 साल के बच्चों का 25 रुपये का टिकट लेना होगा. अगर वह लोग जिप्सी की सवारी करना चाहते हैं तो जिप्सी की सवारी के लिए भारतीय लोगों को 2500, कैमरा का शुल्क 450, कॉटेज रूम के लिए तीन हजार रुपये देने होंगे. 

विदेशी सैलानियों के लिए शुल्क 
वहीं, विदेश से आने वाले लोगों को जिप्सी सवारी 2500 कैमरा शुल्क 1800 काटेज का 6 हजार रुपये देना होगा. इसके बाद वह आसानी से यहां रुखकर सफारी की सवारी कर सकते हैं. वहीं, फील्ड डायरेक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चार नए काटेज बनाए गए हैं, जहां पर्यटक रुककर जंगल की प्राकृतिक छटा का अनुभव कर सकेंगे. 

रोजगार भी बढ़ेगा 
इसके अलावा सफारी वाहनों की भी व्यवस्था की गई है. जिससे पर्यटक शुल्क देकर जंगल के अंदर घूम सकेंगे और बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन जैसे वन्य जीवों का नजदीक से दीदार कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म से मानिकपुर पाठा क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा.

Chitrakoot Tourism

