चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार में टक्कर, 7 लोगों की मौत

Chitrakoot Accident: ​चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा हाे गया. कर्वी कोतवाली क्षेत्र के खोह गांव के पास हाईवे पर कार और राेडवेज बस की भिड़ंत में कार सवार 7 सात लोगों की मौत हो गई है. हादसे में दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

मरने वालों में चार बच्चे भी शामिल

जानकारी के मुताबिक, कार सवार चित्रकूट जिले के ही गढ़वा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. यह सड़क हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार घटनास्थल पर पहुंचे गए हैं. सभी लोगों को कार से निकाल कर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सात लोगों को मृत घोषित कर दिया. इसमें चार बच्चे भी शामिल हैं.

रोडवेज बस चालक और परिचालक फरार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद रोडवेज बस चालक फरार हो गया. लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बस छोड़कर फरार हो गया. परिचालक भी फरार हो गया. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ अरविंद कुमार और कोतवाल श्याम प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आवागमन सुचारु करवाया. हादसे के बाद लंबा जाम लग गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा! बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

यह भी पढ़ें : बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की मौत, चित्रकूट से पंजाब जाते समय हुई घटना