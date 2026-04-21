चिलचिलाती धूप में बच्चों को मिलेगी राहत! चित्रकूट में स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, देखें DM का नया आदेश

Chitrakoot School Timing Changed: चित्रकूट में भीषण गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. यहां तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है. इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है.

स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव

सरकार के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. अब स्कूल सुबह के समय ही संचालित किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को दोपहर की तेज धूप और लू से बचाया जा सके. इस फैसले से अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है. जिले के अधिकांश विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है और कक्षाओं में पंखों की समुचित व्यवस्था की गई है. इससे बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके.

गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे

स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. शिक्षकों द्वारा बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की सलाह दी जा रही है और उन्हें गर्मी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, स्कूलों में बच्चों को अधिक देर तक धूप में न रहने देने और शारीरिक गतिविधियों को सीमित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. कुछ विद्यालयों में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

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खास सावधानी बरतने की जरूरत

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप में निकलने से बचना बेहद जरूरी है. कुल मिलाकर, बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन, स्कूल प्रबंधन और अभिभावक सभी मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं. आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना को देखते हुए सतर्कता और जरूरी हो गई है.

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