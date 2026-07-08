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चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा, बांदा में ₹709 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी

Banda News: सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को चित्रकूट और बांदा जनपद के दौरे पर रहेंगे. अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी जहां चित्रकूट में कामदगिरि भगवान के दर्शन और परिक्रमा करेंगे, वहीं बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:18 PM IST
चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा, बांदा में ₹709 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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