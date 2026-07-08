सीएम योगी ने चित्रकूट को 950 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा

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Chitrakoot: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चित्रकूट पहुंचकर करीब 950 करोड़ रुपये की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए जिले के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं. साथ ही विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही पावन भूमि है जहां महर्षि वाल्मीकि ने अपना आश्रम बनाया और जहां आदि कवि तुलसीदास का जन्म हुआ. उन्होंने कहा कि भगवान राम के वनवास काल में चित्रकूट का विशेष महत्व रहा और इसी पवित्र धरा को वह 950 करोड़ रुपये की 124 विकास परियोजनाएं समर्पित कर रहे हैं.
2017 से पहले उपेक्षा का शिकार था चित्रकूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले चित्रकूट उपेक्षा का शिकार था. जब वह पहली बार यहां आए थे तो जिले की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में बना टेबलटॉप एयरपोर्ट चित्रकूट की बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण और निर्यात से उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और चित्रकूट भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा.
सीएम योगी की राजनीतिक टिप्पणी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चित्रकूट में विकास की सभी संभावनाएं मौजूद हैं. उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वर्ष 2022 में यहां भाजपा का विधायक और 2024 में भाजपा का सांसद चुना गया होता, तो चित्रकूट की तस्वीर अयोध्या की तरह बदल चुकी होती. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार लगातार यहां के विकास के लिए काम कर रही है और वह स्वयं विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं.
सीएम योगी का सपा पर निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में चित्रकूट की अनदेखी की जाती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अवसर आने पर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी भगवान राम से दूरी बनाती है और अपनी राजनीति को अलग दिशा में ले जाती है.
निवेश से हुई अवसरों की भरमार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. किसानों को फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है.
सीएम योगी का सपा पर तंज
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी. इसी संदर्भ में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, "सपा की सरकार में तो 'देख सपाई, बिटिया घबराई' जैसी स्थिति थी." उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि चित्रकूट क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व के विस्तार और पर्यटन विकास की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं. साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जा रहे हैं.
जाति के नाम पर बांटने वालों पर सीएम का निशाना
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग आज भी जनता को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं, जबकि भारत विकास और आत्मनिर्भरता की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने लोगों से विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दोनों दल अचानक सक्रिय हो गए हैं और अयोध्या को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को काल्पनिक बताता है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि मथुरा और चित्रकूट जैसी आस्था की धरती का महत्व क्या है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अतीत में रामभक्तों पर गोली चलवाई थी, वही आज अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आस्था के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रही हैं.
'पहले की सरकारों में जनता के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ'
अयोध्या में सामने आए कथित चोरी के मामलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान 6 लोग चोरी में शामिल पाए गए, जबकि 2 लोगों की भूमिका साजिश रचने में सामने आई. उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग पहले की सरकारों में सही दिशा में नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे कराए गए.
विपक्ष पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते. उन्होंने दावा किया कि कन्नौज में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 64 हजार बीघे सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है, जिसका उपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जा रहा है. अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और चित्रकूट भी विकास की इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा.
मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा का केंद्र रही. अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ जिले के लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है.