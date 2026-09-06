चित्रकूट में मंदाकिनी की बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी; पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री

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Mandakini River Flood/UP news: हाल ही में चित्रकूट क्षेत्र में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तटीय और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. नदी के रौद्र रूप के कारण रामघाट सहित कई रिहाइशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और साधु-संतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. बाढ़ की इस विभीषिका के बाद राहत और बचाव कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद धरातल पर उतरे. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया.
प्रभावित इलाकों का निरीक्षण और जनता को ढांढस
चित्रकूट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रामघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने मौके पर जाकर जलभराव और उससे हुए नुकसान का सीधा जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों और साधु-संतों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में चित्रकूट का कोई भी नागरिक खुद को अकेला न समझे. राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और मजबूती के साथ हर नागरिक के पीछे खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है.
राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा
बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और तात्कालिक सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को आपदा प्रबंधन प्रणाली को और तेज करने के आदेश दिए. बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की अतिरिक्त टीमों की तैनात की गई है. ये टीमें जलभराव वाले इलाकों में निरंतर निगरानी रख रही हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत निकाला जा सके.
राहत सामग्री और आर्थिक सहायता की व्यवस्था
बाढ़ पीड़ितों के दैनिक जीवन को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को लगभग 26 प्रकार की आवश्यक राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं. इसमें आटा, चावल, दाल, आलू, तेल, नमक, मसाले और रोजमर्रा की अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं ताकि किसी भी परिवार को भोजन की किल्लत न हो. इसके साथ ही, जिन परिवारों के मकान बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नया पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। जिन भूमिहीन जरूरतमंदों के पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा. यदि बाढ़ या किसी अन्य आपदा के कारण दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो उसके आश्रित परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाएगी.
स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और फसल नुकसान पर कड़े निर्देश
पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने और जहरीले जीवों के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश और अन्य जंगली जानवरों के काटने की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने को कहा है. इसके अलावा, जिन किसानों की फसलें बाढ़ में डूबकर नष्ट हुई हैं, उनके नुकसान का सटीक सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके. बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पोल और तारों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.
मंदाकिनी नदी के संरक्षण और भविष्य की सुरक्षा पर जोर
दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बचाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आने के कारण ही बाढ़ का खतरा और तबाही का दायरा बढ़ता है. भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए नदी के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखना और उसके प्राकृतिक बहाव को बनाए रखना बेहद जरूरी है. सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाएगी ताकि आगे कभी चित्रकूटवासियों को इस तरह के संकट का सामना न करना पड़े.