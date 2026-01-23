Advertisement
चित्रकूट में शातिर बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 13 साल के बच्चे को किडनैप कर उतारा था मौत के घाट

Chitrakoot Encounter: चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में  एक सनसनीखेज खेज वारदात हुई. जिसमें एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को घेर कर एनकाउंटर किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:59 PM IST
Chitrakoot Encounter/ओंकार सिंह: चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में  एक सनसनीखेज खेज वारदात हुई. जिसमें एक व्यापारी के 13 वर्षीय बेटे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को घेर कर एनकाउंटर किया है, इसमें एक बदमाश ढेर हो गया है जबकि दूसरा घायल है. इसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है .

बगरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला
घटना बरगढ़ थाना क्षेत्र के बरगढ़ बाजार की है जहां अशोक केसरवानी के 13 वर्षीय पुत्र आयुष का बीते गुरुवार में दोपहर को घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और शाम को व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांगी गई थी जिस पर व्यापारी ने फिरौती न देकर पुलिस को सूचना दे दी थी. पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने उसकी हत्या कर डेड बॉडी को बक्से में बंद कर दिया था और उसके घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे फेंक दिया इस बात की सूचना पुलिस को दी गई थी.

जहां पुलिस ने बक्से का ताला तुड़वाया तो उसमें डेड बॉडी बक्से के अंदर निकली. घटना के बाद व्हाट्सएप में आए नंबर का लोकेशन ट्रेस कर बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ने का प्रयास किया जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों का एनकाउंटर किया जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल है इसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है.

क्या बोले अपर पुलिस अधीक्षक?
अपर पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दोपहर को अशोक केसरवानी के पुत्र आयुष का अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई है इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान इरफान और कल के नाम पर की गई है यह लोग पहले अशोक केसरवानी कि यहां किराए से रहते थे जिसके कारण आयुष उनके साथ घुला मिला था, इसी का फायदा उठाकर वह आयुष को अपने साथ ले गए थे. उसके बाद घटना को अंजाम देकर आयुष की हत्या कर दी. अपर पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह ने इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

