बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सोनभद्र-चित्रकूट में खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल चौपट

UP Weather: बेमौसम बारिश ने न सिर्फ जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, बल्कि खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है. किसानों की मेहनत और महीनों की लगन एक झटके में माटी में मिल गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिन तक तूफान का असर सोनभद्र जिले में बना रहेगा. इधर अचानक ठंड और नमी बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं.

किसानों को भारी नुकसान

सोनभद्र के खेतों में खड़ी फसलें अब सिर्फ नुकसान की कहानी बयां कर रही हैं. चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. जहां एक ओर धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, वहीं तेज हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया. सब्जियों और दलहनों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

बारिश ने फेरा मेहनत पर पानी

लोगों का कहना है कि इस बार की बारिश ने उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, आने वाले दो दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं. ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है.

चित्रकूट जिले में बेमौसम बारिश से भारी नुकसान

वहीं चित्रकूट जिले में बुधवार से तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से धान की फसल का नुकसान हुआ है. लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए किसानों की चिंता और बढ़ गई है . अभी भी आसमान में बादल छाए हुए है और अभी भी हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है. जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है.

क्या बोले किसान

किसानों का कहना है कि पानी पड़ने से धान काला हो जाएगा और फसल सढ़ भी सकती है. अगर मौसम नहीं खुला तो उनकी पूरी तरह फसल बर्बाद हो जाएगी है. गुरुवार भी काफी बारिश हो रही है, जिसने सबसे ज्यादा धान की फसल का नुकसान है. इसके अलावा जिनकी खेतों में कटी हुई फसल रखी है वह भी खराब होगी.