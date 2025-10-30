Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981327
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सोनभद्र-चित्रकूट में खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल चौपट

UP News: चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते बिगड़े मौसम के मिजाज की वजह के किसानों को भारी नुकसान हुआ है. खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सोनभद्र-चित्रकूट में खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल चौपट

UP Weather: बेमौसम बारिश ने न सिर्फ जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, बल्कि खेतों में खड़ी धान, सब्जी और दलहन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है. किसानों की मेहनत और महीनों की लगन एक झटके में माटी में मिल गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिन तक तूफान का असर सोनभद्र जिले में बना रहेगा. इधर अचानक ठंड और नमी बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं.

किसानों को भारी नुकसान
सोनभद्र के खेतों में खड़ी फसलें अब सिर्फ नुकसान की कहानी बयां कर रही हैं. चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. जहां एक ओर धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, वहीं तेज हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया. सब्जियों और दलहनों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. 

बारिश ने फेरा मेहनत पर पानी
लोगों का कहना है कि इस बार की बारिश ने उनकी सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, आने वाले दो दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं. ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रकूट जिले में बेमौसम बारिश से भारी नुकसान
वहीं चित्रकूट जिले में बुधवार से तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से धान की फसल का नुकसान हुआ है. लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए किसानों की चिंता और बढ़ गई है . अभी भी आसमान में बादल छाए हुए है और अभी भी हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है. जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है. 

क्या बोले किसान
किसानों का कहना है कि पानी पड़ने से धान काला हो जाएगा और फसल सढ़ भी सकती है. अगर मौसम नहीं खुला तो उनकी पूरी तरह फसल बर्बाद हो जाएगी है. गुरुवार भी काफी बारिश हो रही है, जिसने सबसे ज्यादा धान की फसल का नुकसान है. इसके अलावा जिनकी खेतों में कटी हुई फसल रखी है वह भी खराब होगी.

TAGS

UP News

Trending news

Banda News
प्यार में अंधी मां बनी जल्लाद! प्रेमी संग मिलकर मासूम की ली जान
Varanasi News
फ्री खाना, लग्जरी सुविधाएं..वाराणसी में बना पूर्वांचल का सबसे बड़ा धर्मशाला
Viral Video
सुबह देर तक सोती रही बेटियां, तो मां ने दिखाई ऐसी 'मम्मीगिरी' की हर कोई हैरान
Pension scam in Agra
कब्र में पेंशनर्स पर पेंशन लेते रहे परिजन!वसूली के लिए मिला नोटिस;तो छूटे सबके पसीने
Kanpur Dehat News
महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की मौत की लिखी पटकथा,शव को हाईवे किनारे फेंका
Lucknow news
लखनऊ में कातिल बीवी का खूनी खेल! 10 दिन में 400 से ज्यादा कॉल ने खोला खौफनाक राज
jaunpur news
जौनपुर में 12वीं की छात्रा बनी एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी
UP Road Accidents
जौनपुर, कुशीनगर और सीतापुर में भीषण हादसे, कई लोगों की हालत गंभीर
prayagraj news
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गर्भवती पत्नी को नहीं मिली पति के साथ रहने की अनुमति
ayodhya 14 kosi parikrama
14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय श्री राम के जयकारों से गूंजा भक्ति पथ