यूपी के ​इस जिले में है गुजरात जैसा सोमनाथ मंदिर! यहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता भक्त, बदल जाती है तकदीर

ओंकार सिंह/चित्रकूट: धार्मिक नगरी चित्रकूट आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है. यहां कई प्राचीन मठ और मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के शासक राजा कीर्ति सिंह द्वारा कराया गया था. मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है. कहा जाता है कि यदि कोई कैदी भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां माथा टेक दे, तो उसके जीवन में भी चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है.

14वीं शताब्दी में बना था मंदिर

यह मंदिर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला, रहस्यमयी वातावरण और अद्भुत आस्था के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. श्रद्धालु यहां न केवल पूजा-अर्चना करने आते हैं, बल्कि इस स्थान की सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव भी करते हैं. यहां सदियों पुराने मठ और मंदिर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के शासक राजा कीर्ति सिंह द्वारा कराया गया था.

सच्चे मन से मांगी हर मुराद होती है पूरी

मान्यता है कि यहां भगवान भोलेनाथ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. यहां तक कि कहा जाता है कि जेल में बंद कैदी भी अगर यहां श्रद्धा से प्रार्थना करे, तो उसकी किस्मत बदल सकती है. चित्रकूट की पावन धरा पर स्थित यह प्राचीन मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने अंदर सदियों पुराना इतिहास भी समेटे हुए है.

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राजा कीर्ति सिंह ने बनवाया था मंदिर

बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था, जो बुंदेलखंड के प्रमुख शासकों में से एक थे. मंदिर की दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी और यहां मौजूद खंडित मूर्तियां आज भी उस दौर की कहानी बयां करती हैं. हैरानी की बात यह है कि यहां टूटी हुई मूर्तियों की भी पूरे विधि-विधान से पूजा की जाती हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मंदिर चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है.

हर मनोकामना करते हैं पूरी

यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं. सबसे खास मान्यता यह है कि यदि कोई कैदी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, तो उसकी जमानत मंजूर हो जाती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और उसकी मुश्किलें दूर होने लगती हैं. त्यागी बाबा रामकृष्ण बताते हैं कि एक गांव का कैदी झुटकर आया था तो वह पहले मंदिर में आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन किया और फिर उसके बाद घर गया था.

कैदी ने मांगी थीं मन्नतें

कैदी ने बांदा जेल में अखबार में बाबा भोलेनाथ की महिमा पढ़ते वक्त मनौती माना था कि उसकी जमानत होने पर वह बाबा के दर्शन करेगा, उसके बाद ही घर जाएगा और फिर चमत्कार हो गया. बताया गया कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, हमारी पीढ़ियों से लोग यहां पूजा करने आ रहे हैं, जो भी सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है.

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