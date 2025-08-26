चित्रकूट में रास्ता भटकी बुजुर्ग महिला को समझा चोर, भीड़ ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Chitrakoot News: यूपी के चित्रकूट जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां भटककर दूसरे गांव पहुंची महिला को चोर समझकर गांववालों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई.
चित्रकूट/ओंकार सिंह: यूपी के चित्रकूट जिले में मानवता को झकझोर देने देने वाली घटना रविवार को शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के भभई गांव में घटित हुई . गांव में ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग महिला को चोर समझकर बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. मृतका की पहचान देवंती पत्नी लाल जी निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है.
रास्ता भटकी, गांव वालों ने चोर समझ की बेरहमी से पिटाई
मिली जानकारी के अनुसार, देवंती अपनी आंख का इलाज कराने के लिए चित्रकूट के जानकीकुंड अस्पताल आई थीं. इलाज के बाद वापस लौटते समय वह रास्ता भटक गईं और अनजाने में यूपी में आने वाले भभई गांव पहुंच गईं. ग्रामीणों को संदेह हुआ कि महिला चोरी की नीयत से गांव में घुसी है. देखते ही देखते शोर मच गया और लोग इकट्ठा होकर उसे चोर बताने लगे. गुस्साई भीड़ ने बिना सच्चाई जाने महिला की जमकर पिटाई कर दी.
पिटाई से गई महिला की जान
भीड़ की मारपीट से घायल देवंती को स्थानीय लोग सीएचसी शिवरामपुर ले गए. वहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ी हैं, जिसके चलते लोग संदेह और भय में जी रहे हैं. इसी आशंका के कारण महिला को चोर समझ लिया गया और उसकी जान ले ली गई.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी घटना की जांच में जुटा है. हालांकि घटना के बाद से पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर खामोशी और डर का माहौल है.