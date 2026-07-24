बांदा के मैरिज लॉन में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से गार्ड और बेटे की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

फिलहाल, अभी तक यह स्पष्ट नहीं होने पाया है कि दोनों को करंट कैसे लगा है. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. दोनों को कमरे के अंदर से निकाल कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया. पिता-पुत्र की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है. मृतक मूल रूप से गिरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.