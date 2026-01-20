एक गलत कदम ने खत्म कर दीं दो ​जिंदगियां, चित्रकूट में घर बसने से पहले प्रेमी प्रेमिका ने दी जान

चित्रकूट न्यूज/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जहां झूठे आत्महत्या वीडियो ने दो जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया. बरगढ़ थाना क्षेत्र के खोहर गांव की रहने वाली युवती और जयपुर में नौकरी कर रहे उसके मंगेतर अंकित तिवारी की प्रेम कहानी का अंत बेहद दर्दनाक रहा. दोनों की शादी 17 फरवरी को तय थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों ने आत्महत्या कर ली.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, युवक-युवती के बीच दो दिन पहले फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान युवक अंकित तिवारी ने युवती को फांसी लगाने का एक फर्जी वीडियो भेज दिया. यह वीडियो इतना वास्तविक था कि युवती को लगा कि उसका प्रेमी सचमुच आत्महत्या कर चुका है. सदमे में आई युवती ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

वीडियो कॉल पर दिखी आत्महत्या

मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि युवती ने वीडियो कॉल के जरिए प्रेमी को आत्महत्या करते हुए देखा था. हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि युवक ने जो वीडियो भेजा था, वह झूठा और मनगढ़ंत था. युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद युवक अंकित तिवारी भी मानसिक रूप से टूट गया और उसने जयपुर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.

बिना पुलिस सूचना हुआ अंतिम संस्कार

बताया जा रहा है कि युवती की मौत के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. उधर, जयपुर में युवक की मौत के बाद उसके परिजन शव को चित्रकूट लेकर आए और पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया. दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातम पसरा है.

एसपी ने क्या कहा जानें ?

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाना को सूचना मिली थी कि एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है. जांच में सामने आया कि युवक-युवती की शादी तय थी और वे लगातार संपर्क में थे.अचानक हुए इस घटनाक्रम में दोनों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

