Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3080696
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

एक गलत कदम ने खत्म कर दीं दो ​जिंदगियां, चित्रकूट में घर बसने से पहले प्रेमी प्रेमिका ने दी जान

Chitrakoot News: चित्रकूट में मंगेतर ने फांसी लगाने का एक फर्जी वीडियो भेज दिया. यह वीडियो इतना वास्तविक था कि युवती को लगा कि उसका प्रेमी सचमुच आत्महत्या कर चुका है. सदमे में आई युवती ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

चित्रकूट न्यूज/ओंकार सिंह:  उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जहां झूठे आत्महत्या वीडियो ने दो जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया. बरगढ़ थाना क्षेत्र के खोहर गांव की रहने वाली युवती और जयपुर में नौकरी कर रहे उसके मंगेतर अंकित तिवारी की प्रेम कहानी का अंत बेहद दर्दनाक रहा. दोनों की शादी 17 फरवरी को तय थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों ने आत्महत्या कर ली.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, युवक-युवती के बीच दो दिन पहले फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान युवक अंकित तिवारी ने युवती को फांसी लगाने का एक फर्जी वीडियो भेज दिया. यह वीडियो इतना वास्तविक था कि युवती को लगा कि उसका प्रेमी सचमुच आत्महत्या कर चुका है. सदमे में आई युवती ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

वीडियो कॉल पर दिखी आत्महत्या
मामले में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि युवती ने वीडियो कॉल के जरिए प्रेमी को आत्महत्या करते हुए देखा था. हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि युवक ने जो वीडियो भेजा था, वह झूठा और मनगढ़ंत था. युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद युवक अंकित तिवारी भी मानसिक रूप से टूट गया और उसने जयपुर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना पुलिस सूचना हुआ अंतिम संस्कार
बताया जा रहा है कि युवती की मौत के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. उधर, जयपुर में युवक की मौत के बाद उसके परिजन शव को चित्रकूट लेकर आए और पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया. दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातम पसरा है.

एसपी ने क्या कहा जानें ? 
चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाना को सूचना मिली थी कि एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है. जांच में सामने आया कि युवक-युवती की शादी तय थी और वे लगातार संपर्क में थे.अचानक हुए इस घटनाक्रम में दोनों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी! मस्जिद सहित कई संस्थानों पर लगे लाल निशान, PAC, RAF और पुलिस तैनात, लोगों में हड़कंप

 

TAGS

chitrakoot news

Trending news

chitrakoot news
एक गलत कदम से चित्रकूट में घर बसने से पहले प्रेमी प्रेमिका ने दी जान
Ambedkarnagar news
टीचर पत्नी की हत्या के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, किचन में पड़ा मिला था शव
balrampur news
बलरामपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात, पुलिस ने लौटाए 25 लाख के गुमशुदा स्मार्टफोन
aligarh latest news
अलीगढ़ में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी! मस्जिद सहित कई संस्थानों पर लगे लाल निशान
Etah news
बेटा ही निकला कातिल! एटा में 4 लोगों के हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
jalaun news
पानी भरते समय फिसला पैर! जालौन में 14 साल की छात्रा की कुएं में गिरकर मौत
software engineer death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में बड़ा एक्शन, नामजद बिल्डर गिरफ्तार, CM योगी ​की नजर
gonda news
पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया अपराधी! 50 हजारी गैंगस्टर ने कोर्ट में किया सरेंडर
UP Political News
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव
jalaun news
कागजी मौत का शिकार बुजुर्ग ! जिंदा होकर भी तीन साल से पेंशन के लिए भटक रहे