चित्रकूट में बाढ़ से टूट गए पिछले सारे रिकॉर्ड; 16 गांवों में तबाही, 700 लोगों का हुआ रेस्क्यू

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Chitrakoot Rain Update: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में हुई भारी बारिश और नदियों के उफान ने स्थानीय लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से करीब 16 गांव पानी की तेज धार और बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई इलाकों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया और देखते ही देखते सैकड़ों घरों में पानी घुस गया. इस भीषण प्राकृतिक आपदा की खबर मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया.
रेस्क्यू ऑपरेशन और सुरक्षित ठिकानों का प्रबंध
बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की जान बचाना प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता रही. पुलिस और राहत टीमों ने मिलकर अब तक 700 से अधिक ग्रामीणों को बेहद खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला है. इन सभी लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों और आश्रय स्थलों तक पहुंचाया गया है. प्रशासन की ओर से इन शिविरों में ठहराए गए लोगों के लिए पीने के साफ पानी, भरपेट भोजन और रात बिताने के लिए बिस्तर का इंतजाम किया गया है. इसके साथ ही, किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने से रोकने और घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष टीमों को भी तैनात किया गया है, जो लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं.
आपदा की इस घड़ी में जमीनी हकीकत और राहत कार्यों की गति जानने के लिए खुद जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटरबोट और पैदल चलकर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा किया. विशेष रूप से तरौहाँ गांव, जो इस समय बाढ़ का सबसे बड़ा दंश झेल रहा है, वहां पहुंचकर अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने पहले पूरे प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदद की जरूरत किस-किस परिवार को है, और इसके तुरंत बाद राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया.
राहत सामग्री का वितरण और सुरक्षा की स्थिति
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि प्रभावित परिवारों के बीच खाद्यान्न और जरूरी सामान बांटने का काम युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. राशन किट में सूखा भोजन, आटा, चावल, दालें, मोमबत्ती और दवाइयां शामिल हैं ताकि लोगों को शुरुआती दिनों में कोई दिक्कत न हो. वहीं, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर-नीचे हो रहा है. स्थिति पल-पल बदल रही है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी प्रशासनिक और पुलिस टीम को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. प्रभावित इलाकों में पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है ताकि लोगों की सुरक्षा में कोई चूक न हो.
प्रशासन की अपील और आगे की सतर्कता
स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बहते हुए पानी के करीब न जाएं और जरूरत पड़ने पर तुरंत नजदीकी पुलिस या प्रशासनिक टीम को सूचित करें. सभी सरकारी विभागों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जब तक जलस्तर पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता, तब तक चौबीसों घंटे निगरानी जारी रहेगी.