त्योहारों से पहले यूपी में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन;1 क्विंटल खोवा जब्त, जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कराया नष्ट! मिलावटखोरों में हड़कंप

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है. इसी क्रम में जिले के राठ कस्बे की खोवा मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब एक क्विंटल संदिग्ध खोवा बरामद कर उसे नष्ट करा दिया. विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है.

क्या हैं पूरा मामला ?

जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने राठ कस्बे के कोट बाजार स्थित जलविहार मंच के पास संचालित खोवा मंडी में अचानक छापेमारी की. टीम को देखते ही वहां खोवा बेच रहे कई कारोबारी मौके से फरार हो गए. जांच के दौरान टीम को लगभग एक क्विंटल खोवा लावारिस हालत में मिला, जिसे तत्काल कब्जे में ले लिया गया.

अधिकारियों का कहना है

खबर के मुताबिक,बरामद खोवा को टीम कोतवाली ले गई और काफी देर तक संबंधित व्यक्ति के आने का इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी दावा करने नहीं पहुंचा. इसके बाद खाद्य विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए गोशाला के पास जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर खोवे को नष्ट करा दिया.अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाइयों की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो सके.

सरसों तेल के नमूने भी जांच को भेजे

छापेमारी के दौरान टीम ने आसपास की कई किराना दुकानों की भी जांच की. इस दौरान सरसों के तेल के दो नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लगातार जारी रहेगा अभियान

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर जिलेभर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा.मिठाई, दूध, खोवा, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

दूसरी खबर कानपुर से है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर कानपुर देहात जिले की चार बड़ी खाद्य तेल की फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की गई.ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में पहुंची टीमों को यहां बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर नमूने संकलित कर लगभग 30 हजार नग खाद्य तेल सीज किया गया है. कार्यवाही देर रात तक चली जिससे अफरातफरी मची रही.

