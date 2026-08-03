साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा लापता, बैंक से कैश निकालने के बाद हो गए गायब, पुलिस अफसरों के होश उड़े

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अतुल मिश्रा/बांदा: यूपी के बांदा में एक सनसनीखेज घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. बांदा से पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा लापता हो गया है. बताया जा रहा है कि बीते 31 जुलाई की शाम को पूर्व मंत्री का भतीजा गोविंद लापता हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं. पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हैं.
31 जुलाई को हो गए थे लापता
जानकारी के मुताबिक, लापता गोविंद रेलवे विभाग में ट्रेन लाइट विभाग में सीनियर टेक्नीशियन पद में कार्यरत हैं. और 31 जुलाई की शाम बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश निकालने के बाद अचानक से लापता हो गए. जब गोविंद देर रात घर नहीं पहुंचे तो परिजनों से उन्हें खोजना शुरू किया. गोविंद की पत्नी ने पति के अचानक से लापता हो जाने की सूचना शहर कोतवाली में दी. इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी का बयान दर्ज किया. पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और खोजबीन शुरू कर दी. लापता गोविंदा की तलाश जारी है, हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है. घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक शिवराज ने बताया कि पुलिस की जांच में गोविंद की लॉस्ट लोकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पाई पाई गई है. फिलहाल मामला साध्वी निरंजन ज्योति से जुड़ा होने के चलते पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है.
पुलिस की कई टीमें लगाई गईं
उन्होंने बताया कि लापता गोविंद की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हैं. लापता गोविंद मूलत हमीरपुर जनपद के पत्योरा गांव के रहने वाले हैं. जहां की मूल निवासी साध्वी निरंजन ज्योति हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है.