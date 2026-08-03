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साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा लापता, बैंक से कैश निकालने के बाद हो गए गायब, पुलिस अफसरों के होश उड़े

Banda News: पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के भतीजे पिछले 31 जुलाई से लापता हैं. पुलिस अफसरों की नींद उड़ गई है. तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 03, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:54 PM IST
साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा लापता, बैंक से कैश निकालने के बाद हो गए गायब, पुलिस अफसरों के होश उड़े
Image Credit: Sadhvi Niranjan Jyoti

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