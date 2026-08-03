साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा लापता, बैंक से कैश निकालने के बाद हो गए गायब, पुलिस अफसरों के होश उड़े

पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी का बयान दर्ज किया. पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और खोजबीन शुरू कर दी. लापता गोविंदा की तलाश जारी है, हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है. घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक शिवराज ने बताया कि पुलिस की जांच में गोविंद की लॉस्ट लोकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पाई पाई गई है. फिलहाल मामला साध्वी निरंजन ज्योति से जुड़ा होने के चलते पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है.