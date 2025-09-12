महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी क्लेम से हड़पी रकम, चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2919185
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी क्लेम से हड़पी रकम, चौंकाने वाला खुलासा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana fraud: यूपी के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. विस्तार से जानिए पूरा मामला क्या है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mahoba news
mahoba news

महोबा/राजेंद्र तिवारी: यूपी के महोबा जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. पोल खुली तो पुलिस ने किसानों के हक पर डाका डालने के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 27 अगस्त को उप कृषि निर्देशक ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया था.

प्रधानमंत्री फसल बीमा में फर्जीवाड़ा
बता दें कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना चलाई जा रही है. इसका मकसद किसानों को राहत देना है लेकिन योजना पर जालसाजों की ऐसी नजर लगी कि किसानों को राहत के रूप में फ़सल बीमा क्लेम की राशि पर ही डाका डाल लिया गया. जालसाजों के प्रधानमंत्री फसल बीमा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद हड़कम्प मच गया.

कैसे किया फर्जीवाड़ा?
गिरफ्तार आरोपियों ने कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर फ़सल बीमा करा लिया गया था. बीते रोज भी पुलिस ने जाँच के दौरान नाम सामने आने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों के खिलाफ की जा रही पुलिस की धरपकड़ कार्रवाई से फर्जीवाड़े में शामिल अन्य जालसाजों में हड़कम्प मचा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
किसान संगठनों द्वारा किसानों के फसल बीमा में किए जा रहे फर्जीवाड़ा में कार्यवाही को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. जिसके बाद उप कृषि निर्देशक द्वारा शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था. पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना भूस्वामी की सहमति के फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा करा लिया गया है और बीमा कम्पनी ने बिना डाटा सत्यापित किये क्लेम का भुगतान भी कर दिया गया . 

5 आरोपी गिरफ्तार
किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़ा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने टीम गठित की और उसमें सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है . फर्जीवाड़े में शामिल रविंन्द्र खंगार,देवेन्द्र पटेल,चरन सिंह यादव,पवन राजपूत और संगम श्रीवास की गिरफ्तारी हुई है.

Noida News: नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन

 

TAGS

mahoba

Trending news

mahoba
महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी क्लेम से हड़प ली रकम
Noida News
नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन
haridwar news
हरिद्वार में 8 साल की बेटी के सामने मां को प्रेमी ने उतारा मौत के घाट
Pratagraj News
लड़की बनने के लिए सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाया और ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट
Lucknow news
पैर छूने थे...! बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाने की वायरल फोटो पर बोले दिनेश सिंह
Meerut News
अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस रेड में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
UP Politics
SP की टिकट पर जहूराबाद सीट से कौन लड़ेगा चुनाव? शादाब फातिमा के बयान से गरमाई सियासत
it raid in kanpur
मिर्जा इंटरनेशनल पर IT की बड़ी रेड, यूपी-उत्तराखंड समेत कई शहरों में देशव्यापी छापा
love marriage
प्यार,शादी,तकरार फिर.. लव मैरिज के 4 महीने ही बाद पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला
ballia news
Ballia Flood: बलिया में गंगा का रौद्र रूप, सड़क पर श्राद्ध करने के मजबूर लोग
;