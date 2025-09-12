महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी क्लेम से हड़पी रकम, चौंकाने वाला खुलासा

महोबा/राजेंद्र तिवारी: यूपी के महोबा जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. पोल खुली तो पुलिस ने किसानों के हक पर डाका डालने के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 27 अगस्त को उप कृषि निर्देशक ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में मुकदमा दर्ज कराया था.

प्रधानमंत्री फसल बीमा में फर्जीवाड़ा

बता दें कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना चलाई जा रही है. इसका मकसद किसानों को राहत देना है लेकिन योजना पर जालसाजों की ऐसी नजर लगी कि किसानों को राहत के रूप में फ़सल बीमा क्लेम की राशि पर ही डाका डाल लिया गया. जालसाजों के प्रधानमंत्री फसल बीमा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद हड़कम्प मच गया.

कैसे किया फर्जीवाड़ा?

गिरफ्तार आरोपियों ने कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर फ़सल बीमा करा लिया गया था. बीते रोज भी पुलिस ने जाँच के दौरान नाम सामने आने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों के खिलाफ की जा रही पुलिस की धरपकड़ कार्रवाई से फर्जीवाड़े में शामिल अन्य जालसाजों में हड़कम्प मचा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

किसान संगठनों द्वारा किसानों के फसल बीमा में किए जा रहे फर्जीवाड़ा में कार्यवाही को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. जिसके बाद उप कृषि निर्देशक द्वारा शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था. पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना भूस्वामी की सहमति के फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा करा लिया गया है और बीमा कम्पनी ने बिना डाटा सत्यापित किये क्लेम का भुगतान भी कर दिया गया .

5 आरोपी गिरफ्तार

किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़ा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने टीम गठित की और उसमें सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया है . फर्जीवाड़े में शामिल रविंन्द्र खंगार,देवेन्द्र पटेल,चरन सिंह यादव,पवन राजपूत और संगम श्रीवास की गिरफ्तारी हुई है.

Noida News: नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन