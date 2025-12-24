Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3051571
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

फ्री फायर गेम की लत ने 12 साल के बच्चे को बनाया घर का चोर, लाखों के आभूषण-नकदी लेकर हुआ फरार

Mahoba News: महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया. 40 हजार नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हो गया था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Mahoba News (राजेंद्र तिवारी): महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया. 40 हजार नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हो गया था. बीते 6 दिन बाद जब वह मिला, तो पूरी हकीकत सामने आई जिसे सुनकर परिजन हैरान रह गए. उसने मोबाइल गेम की लत और गेम खेलने की बकाया रकम चुराने के लिए अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर चलने को मजबूर कर दिया. बताया जाता है कि 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में चोरी कर डाली. परिजन की मानें तो बीती 17 दिसंबर की रात, किशोर ने अपने घर में रखी लगभग 40 हजार रुपए नकद और तकरीबन तीन लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ फरार हो गया. 

परिजनों ने पुलिस को दी सूचना
किशोर के भाग जाने पर उसके परिजनों में मन मे तरह-तरह की आशंकाए होने लगी और पुलिस को सूचना दी. किशोर के पिता प्रेमचंद साहू ने भटीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन छह दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बताई. उसने बताया कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों से प्रतिदिन 300 रुपए लेकर फ्री फायर गेम खेलाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

किशोर की कहानी सुन दंग रह गई पुलिस
किशोर को यह गेम इतना भा गया कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना ली. किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के पुत्र को दे दिया, और कुछ आभूषणों को कानपुर में बेच दिया. इसके बाद वह साथी के साथ गुड़गांव चला गया था. सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया. पुलिस ने किशोर की कहानी सुनी तो दंग रह गई. अब परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचाव किया जा सके. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें - दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस का शिकंजा, गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर चार्जशीट दाखिल

 

TAGS

Mahoba news

Trending news

Mahoba news
फ्री फायर गेम की लत ने 12 साल के बच्चे को बनाया चोर, लाखों के आभूषण-नकदी लेकर फरार
UP Encounter
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, गौतस्कर और मासूम से रेप के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार
Bareilly News
दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में पुलिस का शिकंजा,गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर चार्जशीट
up accident
यूपी में कोहरा बना 'काल'! चंदौली से बहराइच तक सड़क हुईं खून से लाल
Amethi
अमेठी में युवक की 6 लोगों धारदार हथियार से की हत्या, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस
Shamli news
वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप, DM ने जांच के दिए आदेश
haridwar news
मोहब्बत की रंजिश बनी मौत की वजह! लैब टेक्नीशियन हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा
Greater Noida Suicide case
मैं पढ़ाई से तंग आ चुका,पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता..फांसी के फंदे पर झूल गया छात्र
UP Winter Session 4 Day
शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन,अनुपूरक बजट पर आज भी चर्चा,विपक्ष कर सकता कोडीन पर हंगामा
Bhadohi weather
कड़ाके की ठंड के बीच वनवासी परिवारों के बीच पहुंचे डीएम,सर्दी में दी राहत की गर्माहट