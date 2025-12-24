फ्री फायर गेम की लत ने 12 साल के बच्चे को बनाया घर का चोर, लाखों के आभूषण-नकदी लेकर हुआ फरार

Mahoba News (राजेंद्र तिवारी): महोबा में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 12 वर्षीय किशोर को अपने ही घर का चोर बना दिया. 40 हजार नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी करने के बाद किशोर अपने साथी संग फरार हो गया था. बीते 6 दिन बाद जब वह मिला, तो पूरी हकीकत सामने आई जिसे सुनकर परिजन हैरान रह गए. उसने मोबाइल गेम की लत और गेम खेलने की बकाया रकम चुराने के लिए अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर की लत ने एक नाबालिग किशोर को अपराध की राह पर चलने को मजबूर कर दिया. बताया जाता है कि 12 वर्षीय किशोर ने अपने ही घर में चोरी कर डाली. परिजन की मानें तो बीती 17 दिसंबर की रात, किशोर ने अपने घर में रखी लगभग 40 हजार रुपए नकद और तकरीबन तीन लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चुराकर अपने साथी के साथ फरार हो गया.

परिजनों ने पुलिस को दी सूचना

किशोर के भाग जाने पर उसके परिजनों में मन मे तरह-तरह की आशंकाए होने लगी और पुलिस को सूचना दी. किशोर के पिता प्रेमचंद साहू ने भटीपुरा में अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन छह दिन बाद किशोर जब अपने साथी के साथ मिला तो पूछताछ में उसने पूरी हकीकत बताई. उसने बताया कि मोहल्ले की एक महिला अपने घर में मोबाइल गेम खेलने के लिए बच्चों से प्रतिदिन 300 रुपए लेकर फ्री फायर गेम खेलाती थी.

किशोर की कहानी सुन दंग रह गई पुलिस

किशोर को यह गेम इतना भा गया कि उसने न केवल उधार में गेम खेला बल्कि उसे चुकाने के लिए चोरी करने तक की योजना बना ली. किशोर ने चोरी की गई राशि का कुछ हिस्सा महिला के पुत्र को दे दिया, और कुछ आभूषणों को कानपुर में बेच दिया. इसके बाद वह साथी के साथ गुड़गांव चला गया था. सूचना मिलने पर परिवार ने उसे वापस लाकर कोतवाली में पेश किया. पुलिस ने किशोर की कहानी सुनी तो दंग रह गई. अब परिवार और स्थानीय लोग महिला के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों में इस तरह की लत और अपराध से बचाव किया जा सके. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

