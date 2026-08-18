दोस्ती पर भारी पड़ा होटल का बिल! कहासुनी के बाद दोस्तों ने गले और चेहरे पर चाकुओं से गोदकर किया अधमरा

एक अस्पताल में भर्ती, एक कानपुर रेफर

सूचना के बाद आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से दोनों घायल युवकों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है. जबकि, एक घायल युवक का इलाज जारी है. EMO डॉ. आशुतोष निरंजन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है. जबकि, दूसरे युवक की हालत स्थिर है.