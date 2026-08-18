दोस्ती पर भारी पड़ा होटल का बिल! कहासुनी के बाद दोस्तों ने गले और चेहरे पर चाकुओं से गोदकर किया अधमरा

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Hamirpur Knife Attack/ संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली सी बात पर दोस्तों का आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास दबंगों ने अपने ही दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और मौके से फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक, दोस्तों के बीच दो दिन पुरानी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई.
होटल के बिल को लेकर हुई थी अनबन
आरोपियों ने अपने ही एक दोस्त के सीधे गले पर और दूसरे दोस्त के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया. हमले के बाद दोनों युवक खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े, जिन्हें देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब दो दिन पहले एक होटल में बिल चुकाने को लेकर उनके बीच अनबन हुई थी. उसी रंजिश को मन में रखकर आरोपियों ने आज फिर कहासुनी की और अचानक चाकू निकालकर हमला कर दिया.
एक अस्पताल में भर्ती, एक कानपुर रेफर
सूचना के बाद आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से दोनों घायल युवकों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है. जबकि, एक घायल युवक का इलाज जारी है. EMO डॉ. आशुतोष निरंजन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है. जबकि, दूसरे युवक की हालत स्थिर है.
मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस
फिलहाल, स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी दोस्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
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