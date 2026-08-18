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दोस्ती पर भारी पड़ा होटल का बिल! कहासुनी के बाद दोस्तों ने गले और चेहरे पर चाकुओं से गोदकर किया अधमरा

Hamirpur Knife Attack: हमीरपुर में दोस्तों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई है. दो दिन पहले होटल का बिल देने को लेकर हुए उनके बीच विवाद हुआ. जिसके बाद दबंग दोस्तों ने अपने ही दो साथियों के गले और चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक को नाजुक हालत में कानपुर रेफर किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 18, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:23 AM IST
दोस्ती पर भारी पड़ा होटल का बिल! कहासुनी के बाद दोस्तों ने गले और चेहरे पर चाकुओं से गोदकर किया अधमरा
Image Credit: Hamirpur Knife Attack

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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