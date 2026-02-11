Advertisement
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

पार्लर से लापता युवती प्रेमी संग भागी या हुआ अपहरण? वायरल वीडियो ने खत्म किया पुलिस का सिरदर्द

Chitrakoo News: चित्रकूट में सीतापुर रामायण मेला के पास ब्यूटी पार्लर से एक युवती फिल्मी स्टाइल में लापता हो गई. युवती कहां लापता हुई इसका पता सोशल पर उसके वीडियो ने खुद-ब-खुद ही खोल दिया.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 11, 2026, 10:20 PM IST
पार्लर से लापता युवती प्रेमी संग भागी या हुआ अपहरण? वायरल वीडियो ने खत्म किया पुलिस का सिरदर्द

ओमकार सिंह/चित्रकूट: जिले के सीतापुर रामायण मेला के पास एक ब्यूटीपार्लर से एक युवती फिल्म स्टाइल में गायब हो गई. युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आदित्य सिंह चौहान नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है. बाद में पता चला कि युवती ने अपने प्रेमी आदित्य सिंह चौहान के साथ मन्दिर में प्रेम विवाह कर लिया. युवती ने इसका एक वीडियोबनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया, जो वायरल हो गया. वीडियो में लापता हुई युवती ने दावा किया कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से आदित्य चौहान से विवाह किया है. युवती ने कहा कि मेरे परिजन मुझे खोजने का प्रयास न करें न हम लोगों को परेशान किया जाए. 

क्या है पूरा मामला 
बता दें कि बीते मंगलवार को चित्रकूट के छपरा माफी गांव के संतशरण शुक्ला ने कर्वी कोतवाली में तहरीर देकर कार सवार आदित्य सिंह चौहान और दो अन्य पर बेटी दिव्या के अपहरण का आरोप लगाया था. संतशरण शुक्ला ने बताया था कि वो अपनी दो बेटियों दिव्या और वर्षा को लेकर सीतापुर में रामायण मेला परिसर के सामने अपूर्वा ब्यूटीपार्लर में गए थे, जहां दिव्या का फेशियल पहले हो गया था और वर्षा का फेसियल हो रहा था, इसी दौरान दिव्या बाहर निकल आयी, जहां से कार सवार आदित्य सिंह चौहान और दो अन्य ने उसे कार में खींच लिया जिसका पिता ने विरोध किया तो उनको धक्का दे दिया गया. 

युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और कार्यवाई शुरू कर दी. लेकिन बाद में दिव्या और आदित्य चौहान का एक वीडियो और तस्वीरें सामने आयी, जिसमें दिव्या और आदित्य विवाह कर चुके हैं. दिव्या सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में खुद ही बता रही है कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, वह आदित्य सिंह चौहान के साथ अपनी मर्जी से गई थी. इसके बाद दोनों ने मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया. 

लापता हुई लड़की का परिजनों पर आरोप 
दिव्या ने वायरल वीडियो में अपने परिजनों पर अपने से बड़ी उम्र के ब्यक्ति के साथ शादी करने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है. 

पुलिस ने दिव्या के पिता की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब दिव्या के वायरल वीडियो ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है. इतना ही नहीं दिव्या ने ये भी दावा किया है कि बालिग है और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है. इससे जाहिर है कि अब पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी. 

