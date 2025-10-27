हमीरपुर की शर्मनाक तस्वीर! पक्की सड़क न होने से प्रसव पीड़ा में कराहती बहू को बैलगाड़ी में लादकर अस्पताल के लिए निकला ससुर

हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले से विकास के नित नए आयाम स्थापित करने के दावों को मुंह चिढ़ाती शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. जहाँ जंगलों के बीच बसी एक बस्ती में आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क न बन पाने से प्रसव पीड़ा से कराहती बहू को मजबूरी में बैलगाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा.

पक्की सड़क नसीब नहीं

करीब 4 किलोमीटर कच्ची सड़क होने की वजह से बैलगाड़ी ही एक ऐसा साधन है. जिसके माध्यम से मुख्य सड़क तक आवागमन किया जा सकता है, लेकिन लेकिन ग्रामीणों के गुहार लगाने के बाद भी उन्हें सड़क नही नसीब हो सकी है. जिसके चलते ग्रामीण कैद जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

गोपाल डेरा पंचायत का मामला

मामला मौदहा विकास खंड क्षेत्र के गऊघाट छानी ग्राम पंचायत के गोपाल डेरा का है. जहाँ करीब 50 साल पहले बसी बस्ती को कस्बे से जोड़ने वाली करीब 4 किलोमीटर पक्की सड़क नसीब नहीं हुई. जिसके चलते बस्ती में रहने वाले बाशिंदों को बरसात के दिनों के साथ ज्यादातर समय मे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिसकी बानगी प्रसव पीड़ा से कराहती बहू को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाते ससुर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. वीडियो ही काफी है जो यहाँ के रहने वाले वाले बाशिंदों की मजबूरी को बयां करने के लिए काफी है.

बैलगाड़ी से ले जाने को हुए मजबूर

बस्ती की रहने वाली 9 माह की प्रेग्नेंट रेशमा पत्नी हरिपाल को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वह दर्द से छटपटाने लगी लगी लेकिन सामने मजबूरी थी कि ऐसे में अस्पताल तक कैसे पहुंचा जाए. क्योंकि 4 किलोमीटर कच्ची सड़क होने के कारण कोई साधन गाँव तक नही पहुंच सकता. जिसके बाद बहू को जिंदगी और मौत से जूझता देख ससुर कृष्ण कुमार बैलगाड़ी पर बहू को बैठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गया.

हालांकि पक्की सड़क के लिए ग्रामीण अनशन सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई हैय हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मरीज की जांचे व स्थिति देखकर 2 दिन बाद डिलेवरी समय होने की बात कही है.जिसके बाद रेशमा पुनः घर लौट गई लेकिन हो सकता है कि 2 दिन बाद फिर रेशमा को इसी दर्द और परेशानी से जूझना पड़े.

