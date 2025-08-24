Chitrakoot News: पति ने गुटखा खाने को लेकर डांटा, नाराज पत्नी ने 3 बच्चों समेत खाया जहर, मां और दो बेटियों की मौत, बेटे की हालत गंभीर

ओंकार सिंह/चित्रकूट: चित्रकूट में पति के गुटखा नहीं लाने पर नाराज पत्नी ने तीन बच्चों को जहर खिला दिया और खुद भी खा लिया. जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में चारों को लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां इलाज के दौरान महिला और दो बेटियों की मौत हो गई. जबकी बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है.वहीं चारों के जहर खाने की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में परिजनों ने घटना के बाद सभी को तत्काल मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया. यहां से गंभीर हालत को देखते हुए सभी को सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चित्रकूट मारकुंडी थाना क्षेत्र के इटवां डुडैला गांव में हुए पारिवारिक विवाद ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पढ़िए पूरी घटना

जानकारी के मुताबिक, टैक्सी चालक बब्बू यादव की पत्नी ज्योति यादव (25) का सुबह गुटखा खाने को लेकर पति से झगड़ा हुआ था. गुस्से में पति काम पर चला गया. शाम को जब वह घर लौटा तो बच्चों की तबीयत बिगड़ी हुई थी. पूछताछ करने पर पता चला कि मां ने बच्चों को कुछ कड़वी चीज खिलाई है. आनन-फानन में सभी को परिजन मझगवां अस्पताल ले गए.

अस्पताल में बुलबुल की मौत हो गई, जबकि मां ज्योति ने जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. वहीं बेटी चन्द्रमा की मौत इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई. सबसे छोटे बेटे दीपचंद्र यादव की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. रिश्तेदार और पड़ोसी इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना की जानकारी के बाद मारकुंडी थाना प्रभारी श्याम पटेल इटवां डुडैला गांव पहुंचे. उन्होंने आसपास के लोगों से इस मामले की जानकारी ली. ग्रामीणों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच गुटखा खाने के लिए रुपये मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था. पति दीपचंद्र के डांटने से पत्नी ज्योति नाराज हो गई और इसी से उसने यह कदम उठाया.