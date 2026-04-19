बांदा में सरकारी अस्पताल बना शराबखाना! मेडिकल स्टाफ की दारू पार्टी का वीडियो वायरल, CMO ने लिया एक्शन

बांदा न्यूज/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के बिसंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल का मेडिकल स्टाफ अपने साथियों के साथ चेम्बर में बैठकर शराब पार्टी करता नजर आ रहा है. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरान किया है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

वीडियो में खुली लापरवाही की पोल

बता दें कि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेडिकल स्टाफ अस्पताल परिसर के अंदर बने चेम्बर में बैठकर शराब का सेवन कर रहा है. उनके पास शराब के पैकेट, खाने-पीने का सामान रखा हुआ है, जबकि आसपास दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी मौजूद हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकत की जा रही है.

खुद बनाया वीडियो, खुद किया वायरल

जानकारी के अनुसार, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस वीडियो को खुद मेडिकल स्टाफ द्वारा ही बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. माना जा रहा है कि स्टाफ ने दिखावा और दबंगई दिखाने के उद्देश्य से यह वीडियो साझा किया, जो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है.

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स्थानीय लोगों में आक्रोश

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं. लोगों ने अस्पताल में अन्य अवैध गतिविधियों के होने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

CMO ने लिया सख्त संज्ञान

मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया है. संबंधित मेडिकल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

सरकार जहां एक ओर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं जमीनी हकीकत को उजागर करती हैं. जिले में कई डॉक्टरों द्वारा निजी नर्सिंग होम संचालित किए जाने के कारण सरकारी अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

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