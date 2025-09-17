महोबा में बुन्देलों ने खून से खत लिखकर पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की दी बधाई, की ये बड़ी मांग

Mahoba News/राजेंद्र तिवारी: देशभर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में महोबा जिले में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला. खास बात यह रही कि बुंदेली समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अपने खून से 75 खत लिख कर बधाई दी गई. साथ ही बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी मांग की.

प्रधानमंत्री से की ये मांग

बुंदेली समाज इससे पहले भी पीएम के जन्मदिन पर 5 बार अपने लहू से खत लिखकर बधाई दे चुका है. बुन्देलों ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे खून से खत में पिछड़े बुंदेलखंड को विकसित कर यहां की स्वास्थ सेवाएं बेहतर करने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की.

खून से लिखे बधाई संदेश

दरअसल महोबा जिला मुख्यालय के आल्हा चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में आज बुन्देली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए बुन्देलों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर 75 बधाई संदेश लिखकर भेजे हैं. इस दौरान मिठाई एवं फल वितरित किये गए.

Add Zee News as a Preferred Source

75वें जन्मदिन पर भेजेंगे 75 खत

बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि यह छठवां मौका है, जब हम लोग अपने खून से खत लिखकर बधाई दे रहे हैं चूंकि यह प्रधानमंत्री जी का 75 वां जन्मदिन है. इसलिए हम लोग 75 खत लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे. बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत का जो विजन दिया है हम लोग उसमें उनके साथ है .

बुंदेलखंड को विकसित करने की मांग

उन्होंने मांग की है कि जब तक बुंदेलखंड पिछड़ा रहेगा देश विकसित कैसे होगा इसलिए प्रधानमंत्री बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और यहां रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओ में सुधार के लिए एम्स जैसा हॉस्पिटल बुंदेलखंड बने.

PM Modi के जन्मदिन पर काशी में जश्न, कहीं मंत्रोचार तो कहीं गूंज रहे सोहर, 75 किलो लड्डू का कटा स्पेशल केक