महोबा में युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात का दावा; 3 नामजद आरोपियों पर केस की मांग

पंचायत भवन के पास हमला करने का आरोप

परिजनों के मुताबिक, धर्मेंद्र देर शाम गांव के ही रहने वाले धूराम वर्मा के साथ था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. धूराम के पिता ने यूपी-112 पर सूचना देने की बात कही, जिसके बाद दोनों अलग-अलग अपने घर की ओर चले गए.

आरोप है कि इसी दौरान गांव के पंचायत भवन के पास पहले से मौजूद तीन लोगों ने धर्मेंद्र को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र सड़क पर पड़ा मिला. सूचना मिलने के बाद यूपी-112 की पीआरवी मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.