महोबा में युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात का दावा; 3 नामजद आरोपियों पर केस की मांग

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Mahoba Crime News/राजेंद्र तिवारी: महोबा में एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में मिले युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक की पहचान 30 वर्षीय धर्मेंद्र राजपूत, निवासी पिपरी गांव, थाना महोबकंठ के रूप में हुई है. युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने गांव के ही तीन लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
पंचायत भवन के पास हमला करने का आरोप
परिजनों के मुताबिक, धर्मेंद्र देर शाम गांव के ही रहने वाले धूराम वर्मा के साथ था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. धूराम के पिता ने यूपी-112 पर सूचना देने की बात कही, जिसके बाद दोनों अलग-अलग अपने घर की ओर चले गए.
आरोप है कि इसी दौरान गांव के पंचायत भवन के पास पहले से मौजूद तीन लोगों ने धर्मेंद्र को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र सड़क पर पड़ा मिला. सूचना मिलने के बाद यूपी-112 की पीआरवी मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप
मृतक की बहन और जीजा का आरोप है कि करीब दो महीने पहले गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. उस मामले में धर्मेंद्र के चाचा गिरजा, भाई रामकुमार, भूपसिंह, रूप सिंह और पड़ोसी अरुण जेल में बंद हैं. परिजनों का दावा है कि धर्मेंद्र ही इस मामले में बाहर था और पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी गई. हालांकि, हत्या की असली वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
पुलिस ने शुरू की जांच
सीओ कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार सिंह के मुताबिक, बीती रात पिपरी गांव के रहने वाले प्यारेलाल अहिरवार ने यूपी-112 पर सूचना दी थी कि उसका बेटा धूराम और धर्मेंद्र राजपूत आपस में झगड़ रहे हैं. सूचना पर पहुंची पीआरवी को धर्मेंद्र सड़क पर अचेत अवस्था में मिला. पुलिसकर्मी उसे सीएचसी पनवाड़ी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. तहरीर मिलने के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के सामने अब ये सवाल
धर्मेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई?
क्या वारदात के पीछे पुरानी रंजिश थी?
परिजनों द्वारा लगाए गए तीन आरोपियों के खिलाफ क्या साक्ष्य हैं?
घटनास्थल पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से क्या जानकारी सामने आती है?
फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है. हत्या के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.