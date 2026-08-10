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महोबा में युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात का दावा; 3 नामजद आरोपियों पर केस की मांग

Mahoba News: महोबा में 30 वर्षीय धर्मेंद्र राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:18 PM IST
महोबा में युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात का दावा; 3 नामजद आरोपियों पर केस की मांग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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