महोबा में पुजारी हत्याकांड का खुलासा, फर्जी डायरी से रची गई थी साजिश

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महोबा/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल कस्बा स्थित फूलबाग (संकट मोचन) हनुमान मंदिर के पुजारी उदितनारायण मिश्रा की हत्या की 'ब्लाइंड मिस्ट्री' का महोबा पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी को आलाकत्ल (डंडा) के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीती 18 जुलाई को 65 वर्षीय पुजारी उदितनारायण मिश्रा की मंदिर परिसर में निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद आरोपी ने पुलिस और जांच टीम को गुमराह करने की नीयत से एक फर्जी डायरी तैयार की थी.
आरोपी की अपने ही कस्बे के मुंशी नाम के व्यक्ति और उसके परिवार से वर्षों पुरानी रंजिश व भूमि विवाद चल रहा था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी ने फर्जी डायरी में मुंशी से जुड़ी बातें लिखीं और उसे मृतक पुजारी के पास रख दिया, ताकि हत्या का पूरा शक मुंशी पर जाए.
हालांकि, कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस और जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम ने त्वरित व सटीक जांच करते हुए इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और हत्यारोपी को डंडे के साथ धर दबोचा. घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस और एसओजी टीम की तत्परता एवं सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए एसपी शशांक सिंह ने पूरी टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
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