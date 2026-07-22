Add Zee Business As A Preferred Source
App

महोबा में पुजारी हत्याकांड का खुलासा, फर्जी डायरी से रची गई थी साजिश

महोबा के बेलाताल स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 80 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, फर्जी डायरी से जांच भटकाने की साजिश का भी खुलासा हुआ.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:04 PM IST
महोबा में पुजारी हत्याकांड का खुलासा, फर्जी डायरी से रची गई थी साजिश
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news1 hr ago
2
Fatehpur News1 hr ago
3
Lucknow news2 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news3 hrs ago