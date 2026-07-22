महोबा में पुजारी हत्याकांड का खुलासा, फर्जी डायरी से रची गई थी साजिश

हालांकि, कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस और जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम ने त्वरित व सटीक जांच करते हुए इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और हत्यारोपी को डंडे के साथ धर दबोचा. घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस और एसओजी टीम की तत्परता एवं सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए एसपी शशांक सिंह ने पूरी टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.