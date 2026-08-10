महोबा में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, 5 गांवों के सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन

एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के अधिग्रहण का आरोप

किसानों के मुताबिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए पांच गांवों की एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित किए जाने की कार्रवाई चल रही है. प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के दायरे में आने वाली जमीन सिंचित और बेहद उपजाऊ है. किसानों ने कहा कि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है. ऐसे में कृषि भूमि चले जाने से उनके सामने रोजगार और परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो सकता है.