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महोबा में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, 5 गांवों के सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन

Mahoba News: महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया है. पांच गांवों के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और एक हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचित व उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:19 PM IST
महोबा में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, 5 गांवों के सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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