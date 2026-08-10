महोबा में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध, 5 गांवों के सैकड़ों किसानों ने किया प्रदर्शन

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Mahoba Land Acquisition/राजेंद्र तिवारी: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे को लेकर महोबा में किसानों का विरोध शुरू हो गया है. सदर तहसील क्षेत्र के पांच गांवों के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. किसानों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सिंचित, उपजाऊ और समतल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है.
ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने कहा कि उन्हें भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जानकारी पहले नहीं दी गई. उन्हें इसकी जानकारी हाल में अखबार में प्रकाशित खबर के जरिए हुई, जिसके बाद किसानों में नाराजगी बढ़ गई.
एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के अधिग्रहण का आरोप
किसानों के मुताबिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए पांच गांवों की एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित किए जाने की कार्रवाई चल रही है. प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के दायरे में आने वाली जमीन सिंचित और बेहद उपजाऊ है. किसानों ने कहा कि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है. ऐसे में कृषि भूमि चले जाने से उनके सामने रोजगार और परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो सकता है.
किसानों ने उठाए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई. किसानों ने प्रशासन से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने और प्रभावित किसानों की आपत्तियों को सुनने की मांग की. किसानों का कहना है कि औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए ऐसी जमीन का चयन किया जाना चाहिए जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर असर न पड़े.
डीएम ने गठित की कमेटी
किसानों के विरोध के बाद जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. कमेटी किसानों की समस्याओं और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की जांच कर नियमानुसार उनका निस्तारण करेगी. प्रशासन की ओर से किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है.
अब प्रशासन के अगले कदम पर नजर
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के विकास को क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है.अब देखना होगा कि किसानों की आपत्तियों और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर क्या फैसला करता है और प्रभावित किसानों की समस्याओं का किस तरह समाधान किया जाता है.