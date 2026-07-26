जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी... पिता ने उसी की सांसें छीन लीं, महोबा की घटना से हर कोई सन्न

Mahoba News/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक नशेड़ी पति ने अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना में न सिर्फ महिला की जान गई, बल्कि उसकी कोख में पल रहे उस मासूम की भी मौत हो गई, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था. आरोपी ने घटना के बाद खुद डायल-112 पर फोन कर पुलिस को पत्नी की मौत की सूचना दी. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी.