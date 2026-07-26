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जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी... पिता ने उसी की सांसें छीन लीं, महोबा की घटना से हर कोई सन्न

Mahoba News: महोबा जिले में एक नशेड़ी पति ने कथित तौर पर चरित्र पर शक के चलते अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. आरोपी ने खुद डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर उसे हिरासत में ले लिया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 26, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:19 PM IST
जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी... पिता ने उसी की सांसें छीन लीं, महोबा की घटना से हर कोई सन्न
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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