जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी... पिता ने उसी की सांसें छीन लीं, महोबा की घटना से हर कोई सन्न

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Mahoba News/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक नशेड़ी पति ने अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना में न सिर्फ महिला की जान गई, बल्कि उसकी कोख में पल रहे उस मासूम की भी मौत हो गई, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था. आरोपी ने घटना के बाद खुद डायल-112 पर फोन कर पुलिस को पत्नी की मौत की सूचना दी. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पनवाड़ी थाना क्षेत्र के विजरारी गांव निवासी 30 वर्षीय हनीफ ने अपनी 24 वर्षीय पत्नी मनीषा की धारदार हथियार से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि चार वर्ष पहले हनीफ ने अपने माता-पिता को घर से निकाल दिया था और पत्नी व दो छोटे बच्चों के साथ रह रहा था. आरोप है कि वह शराब और जुए का आदी था तथा अक्सर पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसी शक के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस के अनुसार
घटना के समय दंपति के दोनों मासूम बच्चे घर में सो रहे थे. पुलिस के अनुसार, बच्चों ने भी बताया कि उनके पिता ने ही उनकी मां पर हमला किया था. मासूमों के बयान भी जांच का हिस्सा बनाए जा रहे हैं. मृतका के परिजनों का आरोप है कि हनीफ अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था. मृतका के भाई मंसूरी ने बताया कि उनकी बहन की बेरहमी से हत्या की गई है और आरोपी लंबे समय से शराब के नशे में उसे प्रताड़ित करता था.
पुलिस क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा?
पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि आरोपी हनीफ ने स्वयं डायल-112 पर पत्नी की मौत की सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि महिला के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे और प्रथम दृष्टया पति द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का अंत है,एक मां और उसकी कोख में पल रहे मासूम का, जिसने जन्म लेने से पहले ही अपनी जान गंवा दी. मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.