महोबा में 'मौत' बनकर गिरी आकाशीय बिजली, दो की गई जान, एक अन्य घायल

Mahoba News: महोबा जिले में बारिश के बीच तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अचेत हो गई.
Mahoba News (राजेंद्र तिवारी): यूपी के महोबा जिले में बारिश के बीच तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर चरखारी तहसील क्षेत्र के गोरखा और गुढ़ा गांव में महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अचेत हो गई. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया.
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
परिजनों द्वारा घायल को इलाज के लिए सीएचसी चरखारी में भर्ती कराया. जहाँ तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पर पहुँची पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज कार्रवाई शुरू की.
चरखानी तहसील की घटना
दरअसल घटना चरखारी तहसील क्षेत्र के गुढ़ा और गोरखा गाँव की है. जहाँ खेतों में काम करने गए बुजुर्ग सहित दो महिलाओं को बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकी एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
बारिश से बचने पेड़ के नीचे छिपे
गुढ़ा गांव में मंगलवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 50 वर्षीय सुब्बन पत्नी दीन मोहम्मद व उसकी बहन 47 वर्षीय भूरी पत्नी मुन्ना खेत से लौट रही थी रास्ते में अचानक हुई बारिश के चलते बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप गईं लेकिन तभी अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भूरी की मौत हो गई जबकि सुब्बन अचेत हो गई. जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है.
आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत
एक अन्य मामले में तहसील क्षेत्र के गोरखा गांव में 70 वर्षीय रामचरन की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मंगलवार को खेत से लौट रहा था रास्ते में मौसम खराब होने पर पेड़ के नीचे छिप गया. जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.