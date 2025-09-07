Mahoba News: साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात, 8 वर्षों से लिव-इन में थी मृतक

Mahoba News/राजेंद्र तिवारी:उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब साहिद कॉलोनी में रहने वाली एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला. मृतका गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय अनीता थी, जो पिछले आठ वर्षों से दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

क्या है पूरा मामला?

मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के साहिद कॉलोनी का है. यहां के निवासी दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण जलविहार मेला देखकर घर लौटे तो देखा कि उनके अनीता का शव फांसी से लटक रहा है. स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अनीता की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

बताया जाता है कि करीब 12 वर्ष पहले हरनारायण की पत्नी किरन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. लगभग 8 वर्ष पहले दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण मजदूरी करने गुजरात गए थे, जहां उनकी मुलाकात अनीता से हुई और तभी से दोनों साथ रहने लगे. आज अचानक हुई अनीता की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ ने इसको लेकर क्या बताया?

इस मामले पर सीओ कुलपहाड़ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से तुर्रा मुहार गांव निवासी व वर्तमान में साहिद कॉलोनी में रहने वाले दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण ने पनवाड़ी थाने में सूचना दी कि उनकी पत्नी अनीता ने फांसी लगा ली है. सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे. पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

और पढे़ं: अरे! इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो... झांसी-कानपुर हाईवे पर गूंजी चीख-पुकार, शोर सुनकर दौड़े आस-पास के लोग

मुझे मारने के लिए बुलाया था... महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को हटाने की रची खौफनाक षड्यंत्र, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा!