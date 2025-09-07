Mahoba News: साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात, 8 वर्षों से लिव-इन में थी मृतक
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2912654
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

Mahoba News: साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात, 8 वर्षों से लिव-इन में थी मृतक

Mahoba News: महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकता हुआ महिला का शव मिला. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक आठ वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Mahoba News/राजेंद्र तिवारी:उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब साहिद कॉलोनी में रहने वाली एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला. मृतका गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय अनीता थी, जो पिछले आठ वर्षों से दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

क्या है पूरा मामला?
मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के साहिद कॉलोनी का है. यहां के निवासी दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण जलविहार मेला देखकर घर लौटे तो देखा कि उनके अनीता का शव फांसी से लटक रहा है. स्थानीय लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अनीता की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया.

बताया जाता है कि करीब 12 वर्ष पहले हरनारायण की पत्नी किरन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. लगभग 8 वर्ष पहले दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण मजदूरी करने गुजरात गए थे, जहां उनकी मुलाकात अनीता से हुई और तभी से दोनों साथ रहने लगे. आज अचानक हुई अनीता की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीओ ने इसको लेकर क्या बताया?
इस मामले पर सीओ कुलपहाड़ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मूल रूप से तुर्रा मुहार गांव निवासी व वर्तमान में साहिद कॉलोनी में रहने वाले दुलीचंद्र उर्फ हरनारायण ने पनवाड़ी थाने में सूचना दी कि उनकी पत्नी अनीता ने फांसी लगा ली है. सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे. पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

और पढे़ं:  अरे! इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो... झांसी-कानपुर हाईवे पर गूंजी चीख-पुकार, शोर सुनकर दौड़े आस-पास के लोग 

मुझे मारने के लिए बुलाया था... महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को हटाने की रची खौफनाक षड्यंत्र, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा!

TAGS

Mahoba news

Trending news

hapur accident news
स्कॉर्पियो से ई-रिक्शा चालक की मौत, गुस्साई भीड़ ने फूंकी गाड़ी, जमकर काटा बवाल
Mahoba news
साहब! मेरी पत्नी फांसी लगा ली है... पति ने फोन करने पुलिस से कही ये बात
hamirpur news
गुजरात से हमीरपुर आई प्रेमिका निकली 4 बच्चों की मां, 24 घंटे भी न चली शादी
Chandra Grahan 2025
साल का सबसे अद्भुत खगोलीय नजारा, जानें UP के सभी बड़े शहरों में चंद्र ग्रहण का समय
Lalitpur news
मुझे मारने के लिए बुलाया था...महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को हटाने की रची षड्यंत्र
Nainital News
चंद्रग्रहण से बंद हुए कैंची धाम के कपाट,निराश लौटे श्रद्धालु – जानें कब मिलेगा दर्शन
Lucknow latest news
सींगों पर उठाया, हवा उछालकर जमीन पर पटका, लखनऊ में दादा-पोते पर टूटा सांडों का कहर
Latest shahjahanpur News
बाढ़ में सेल्फी के चक्कर में डूबे दो युवक, पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की तलाश
baghpat news
एसपी की अनोखी पहल,जब दरोगा-इंस्पेक्टर बने ‘विद्यार्थी’,खुद इनविजिलेटर बने कप्तान
jalaun news
अरे! इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो... झांसी-कानपुर हाईवे पर गूंजी चीख-पुकार
;