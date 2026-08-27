Add Zee Business As A Preferred Source
App

चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट डूबा; खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर

Chitrakoot News: मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई बारिश से चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. रामघाट की सैकड़ों दुकानों के अलावा कई धार्मिक स्थल में पानी घुस आया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 27, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:18 PM IST
चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट डूबा; खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट डूबा; खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर
2
3
4
5