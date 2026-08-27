चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, रामघाट डूबा; खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर

अतुल मिश्रा/चित्रकूट: मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रात से हो रही तेज बारिश का असर चित्रकूट में भी दिखाई दे रहा है. लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी एक बार फिर उफान पर है. गुरुवार सुबह नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और करीब 11 बजे यह खतरे के निशान 126.500 मीटर को पार कर गया. इसके बाद रामघाट की मुख्य सड़क, आरती स्थल और कई दुकानें बाढ़ के पानी में डूब गईं. सावन के महीने में मंदाकिनी में यह सातवीं बार बाढ़ की स्थिति बनी है.