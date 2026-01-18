Advertisement
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

आस्था पर हमला? चित्रकूट में दर्जनों बंदरों की मौत, खून से लथपथ शव देख सहमे लोग

Chitrakoot News: चित्रकूट जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर दो दर्जन से अधिक बंदरों का शव मिलने से हड़कंप मच गया. वहीं स्थानिय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:27 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Chitrakoot News/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम  के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये  मामला सीतापुर चौकी के शिवरामपुर रोड की बताई जा रही है.  जहां सड़क किनारे एक किलो मीटर दूर तक क्रम से मृत अवस्था में दर्जनों बंदर पड़े हुए मिले थे, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम  के लिए भेज दिया है. सबसे हैरानी की बता ये हैं कि सभी पाए गए मृत बंदर के शव पानी से भीगे और खून से लथपथ हालत में मिले हैं. 

बंदरों की हत्या कर फेंका गया शव!
जिसमें 20 बंदरों के शव को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और दो बंदर जिंदा घायल अवस्था में मिले है.जिनका इलाज किया जा रहा है.जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है किसी ने बंदरों की हत्या कर सुबह उनके शव को सड़क किनारे फेक दिया है. 

हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़
बंदरों के साथ ऐसी क्रूर हत्या कर फेंकना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है और यह सोची समझी साजिश के तहत यह कृत्य किया गया है. वहीं प्रशासन से मांग करते है कि इसमें सख्त कार्यवाही होनी चाहिए. इस मामले में रेंजर नफीस खान ने फोन में जानकारी देते हुए बताया है कि 20 बंदरों का पोस्टमार्टम हो गया है और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है.बंदरों के मौतों का कारण डॉक्टर ही बता पाएंगे. जल्द ही मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी. 

chitrakoot news

