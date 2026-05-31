हजारों मछलियों की मौत से सन्न रह गया बांदा, छावी तालाब बना चिंता का केंद्र

Banda News: बांदा शहर के प्राचीन छावी तालाब में हजारों मछलियों के अचानक मरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. तालाब की सतह पर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां उतराती दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी. मछलियों के सड़ने से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों में संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है.

मछलियों के सड़ने से उठ रही तीखी दुर्गंध ने आसपास के लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. स्थानीय नागरिकों को डर है कि यदि समय रहते मरी हुई मछलियों को नहीं हटाया गया तो संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि तालाब का पानी दूषित होने, भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश अथवा जल में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक कम हो जाने के कारण यह घटना हुई हो सकती है. हालांकि मछलियों की सामूहिक मौत की असली वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब से मरी हुई मछलियों को तत्काल हटाया जाए और पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, ताकि किसी भी संभावित बीमारी और पर्यावरणीय संकट को रोका जा सके.

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गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पूरा बुंदेलखंड भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक तापमान, घटता जलस्तर और पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं. फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं. छावी तालाब में पसरा यह सन्नाटा सिर्फ हजारों मछलियों की मौत की कहानी नहीं कह रहा, बल्कि यह जल स्रोतों की बिगड़ती सेहत और पर्यावरणीय चुनौतियों की भी एक गंभीर चेतावनी है.

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