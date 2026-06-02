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मोबाइल का मामूली विवाद बना काल, सरेआम युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने तीनों हत्यारों को भेजा जेल

Chitrakoot News: चित्रकूट जनपद  में कुछ युवकों के बीच मोबाइल फोन को लेकर बहस शुरू हुई. शुरुआत में तो यह महज एक आम बोलचाल और मामूली कहासुनी लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीन युवकों के सिर पर खून सवार हो गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:30 PM IST
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Chitrakoot police
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चित्रकूट/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रविवार को मोबाइल विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना चित्रकूट जनपद के थाना क्षेत्र का है, जहां बीते रविवार मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था. मामूली कहासुनी के बाद तीन युवकों ने एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.

हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

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पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मोबाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की जान का दुश्मन बन गया. फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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