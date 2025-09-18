महोबा में नटवरलालों का गजब कारनामा, वन विभाग की जमीन को अपना बता कराया प्रधानमंत्री फसल बीमा
महोबा में नटवरलालों का गजब कारनामा, वन विभाग की जमीन को अपना बता कराया प्रधानमंत्री फसल बीमा

Mahoba News: यूपी के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुए फर्जीवाड़ा की परत दर परत खुलती जा रही है. वन विभाग की करीब 100 बीघा जमीन को जालसाजों ने अपना बताकर फसल बीमा करा लिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:55 AM IST
mahoba news
mahoba news

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Fraud: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुए फर्जीवाड़ा की परत दर परत खुलती जा रही है. अब जालसाजों द्वारा वन विभाग की 100 बीघा जमीन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फसल बीमा कराने का मामला उजागर हुआ है. फिलहाल वन विभाग के रेंजरों द्वारा पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है .

महोबा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा
बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है और बीमा राशि को ठिकाने लगाने के लिए नटवरलाल पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं. जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा गठित टीम की जाँच के दौरान वन रेंज पनवाडी और अजनर क्षेत्र में करीब एक सौ बीघा से ज्यादा जमीन पर नटवरलालों द्वारा कूटरचित तरीके से फसल बीमा कराए जाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया है. 

वन विभाग की जमीन को बताया अपना
बताया जाता है कि अजनर वन रेंज के थुरट गाँव के गाटा संख्या 518 में गाँव के ही रहने वाले प्रदीप कुमार ने 3.152 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि को अपनी बताकर फसल बीमा लेने का प्रयास किया है. इसी प्रकार अजनर रेंज के जैतपुर बीट में वन भूमि गाटा संख्या 157,158,160 घ व 174 ख में जैतपुर निवासी देवकरण ,अनिल राजपूत और कमलेश द्वारा वन विभाग की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी जमीन बताई गई . 

नटवरलालों पर मुकदमा दर्ज, डीएम ने दिखाई सक्रियता
नामजद सभी नटवरलालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कुलपहाड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिस तरीके से कूटरचित दस्तावेज सामने आ रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि जिले में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा. हालांकि जिलाधिकारी की सक्रियता से फसल बीमा के फर्जीवाड़ा की परत दर परत खुल जा रही है.

क्या बोले प्रभागीय वनाधिकारी?
प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लिया जा रहा है. जिसकी जांच कराई गई तो उसमें वन विभाग की कुछ गाटा संख्या पर दो जगह फसल बीमा कराया गया है. एफआईआर कुलपहाड़ कोतवाली में दर्ज कराई गई. वन विभाग की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है और उस पर किसी प्रकार की कोई फसल बुबाई नहीं की गई है.

