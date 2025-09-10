हमीरपुर में गर्भवती मंदबुद्धि महिला को दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार, इलाज के दौरान तोड़ा मौत

Hamirpur Gangrape Case/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में बीते 4 दिन पहले गैंगरेप का शिकार हुई 30 वर्षीय गर्भवती मंदबुद्धि महिला की इलाज के दौरान हैलट कानपुर में मौत हो गई. मायके में रह रही शादीशुदा गर्भवती महिला को गांव के ही दो युवक बहला फुसलाकर कर खेत ले गए थे और दोनों ने महिला को गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर सामुहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महिला की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं पुलिस घटना के बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है.

कुरारा थाना क्षेत्र का मामला

मामला कुरारा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है जहां बीते 4 दिन पहले हवस के भूखे दो दरिन्दों ने मायके में रह रही मंदबुद्धि गर्भवती महिला को गर्भनिरोधक गोलियां खिलाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला. पहले तो दोनों दरिंदे महिला को अपने साथ खेतों की ओर ले गए जहां उसे गर्भनिरोधक गोलियां खिला दी और फिर से दोनों ने बारी-बारी से रेप किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस हिरासत में आरोपी

जिससे महिला की हालत बिगड़ गई. जिसके चलते उसे उसी दिन हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया था. जहां आज इलाज के दौरान गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. स्थानीय पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें - Varanasi News: वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा, आपत्तिजनक हालत में मिली 9 महिलाएं, 17 गिरफ्तार