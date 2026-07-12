'मुझे भी मारने दौड़े थे...' दामाद ने सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटी ने सुनाई खौफनाक आपबीती

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बांदा/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दामाद ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी. मृतका की पहचान 45 वर्षीय बानो खातून (पत्नी राजू खान) के रूप में हुई है. वारदात के वक्त मौके पर मौजूद बेटी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रही गांव की बताई जा रही है. बता दें कि गांव की रहने वाली आलिया खातून ने करीब एक वर्ष पहले गांव के ही लवकुश वर्मा (24 वर्ष) से प्रेम विवाह किया था. दोनों अलग-अलग समुदायों से थे, जिसके कारण आलिया की मां बानो खातून इस शादी के सख्त खिलाफ थीं और लगातार इसका विरोध कर रही थीं. सीओ (CO) सौरभ सिंह ने बताया कि आरोपी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से है, जबकि युवती मुस्लिम समुदाय की है. इस शादी को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार गांव स्तर और थाने में पंचायत भी हो चुकी थी.
शनिवार रात 11 बजे कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे आरोपी
शनिवार रात करीब 11 बजे आरोपी लवकुश अपने दो दोस्तों सत्तू वर्मा और छोटेलाल (छोटू) वर्मा के साथ ससुराल पहुंचा. वहां दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लवकुश और उसके दोस्तों ने बानो खातून पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में लहूलुहान होकर बानो खातून जमीन पर गिर गईं और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
बेटी को भी मारने दौड़े, भागकर बचाई जान
वारदात के समय बानो की बेटी आलिया भी घर में मौजूद थी. अपनी मां को आंखों के सामने कटता देख उसने शोर मचाना शुरू किया, तो आरोपियों ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की और कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़े. आलिया ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की सूचना दी.
बेटी का आरोप: 'लव मैरिज' नहीं, 'जमीन विवाद' है हत्या की वजह
इस मामले में पुलिस और मृतका की बेटी के बयानों में अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं. जहां पुलिस और आरोपी इस हत्या की वजह शादी का लगातार विरोध और मां द्वारा बेटी को भड़काना बता रहे हैं, वहीं बेटी आलिया ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.
आलिया खातून (मृतका की बेटी) के मुताबिक, यह पूरा मामला जमीन कब्जे को लेकर था. आरोपी हमारी पैतृक (दादा के नाम की) जमीन पर कब्जा करना चाहते थे. इस विवाद को लेकर हमने फरवरी महीने से कई बार बिसंडा थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कुछ समय पहले पुलिस ने विवाद के बाद मुझे मायके भेज दिया था, जहां जाकर देखा कि घर से सारा जेवर, 30 हजार रुपये नकद और फ्रिज चोरी हो चुका था. आरोपी लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने लापरवाही भरा रवैया अपनाते हुए कहा कि 'जाओ, मार थोड़ी न डालेगा' और नंबर ब्लॉक करने की सलाह दी.
पुलिस की कार्रवाई: तीनों आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही बिसंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि पीड़िता आलिया की शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी पति लवकुश और उसके दो साथियों सत्तू व छोटेलाल के खिलाफ बिसंडा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया साक्ष्य संकलन के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.