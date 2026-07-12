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'मुझे भी मारने दौड़े थे...' दामाद ने सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटी ने सुनाई खौफनाक आपबीती

banda News: बांदा जिले में दामाद ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर सास की हत्या कर दी. वारदात के दौरान बेटी ने भागकर जान बचाई. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में हत्या के कारणों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं.

Written ByAtul MishraEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:43 PM IST
'मुझे भी मारने दौड़े थे...' दामाद ने सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटी ने सुनाई खौफनाक आपबीती
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Atul Mishra

Atul Mishra

अतुल मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर आफ जर्नलिज्म कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. 2017 से पत्रकारिता क्षेत्र में है बांदा और चित्रकूट जिले में जनसंदेश  भारत समाचार, नेशनल वॉइस इंडिया वॉइस, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया समेत आधा दर्जन से अधिक न्यू चैनल और समाचार पत्रों में कार्य किया. बुंदेलखंड में क्राइम एवं दस्यु समस्या के साथ-साथ बुंदेलखंड में किसानों की समस्या, बदहाली, वाटर क्राइसिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने में लगातार चर्चाओं में रहे हैं. 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.

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