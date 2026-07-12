'मुझे भी मारने दौड़े थे...' दामाद ने सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, बेटी ने सुनाई खौफनाक आपबीती

आलिया खातून (मृतका की बेटी) के मुताबिक, यह पूरा मामला जमीन कब्जे को लेकर था. आरोपी हमारी पैतृक (दादा के नाम की) जमीन पर कब्जा करना चाहते थे. इस विवाद को लेकर हमने फरवरी महीने से कई बार बिसंडा थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कुछ समय पहले पुलिस ने विवाद के बाद मुझे मायके भेज दिया था, जहां जाकर देखा कि घर से सारा जेवर, 30 हजार रुपये नकद और फ्रिज चोरी हो चुका था. आरोपी लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने लापरवाही भरा रवैया अपनाते हुए कहा कि 'जाओ, मार थोड़ी न डालेगा' और नंबर ब्लॉक करने की सलाह दी.