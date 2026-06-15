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बांदा: चंद्रावल नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

Banda News: बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरीकला गांव में सोमवार को नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. एक साथ तीन बच्चों की असमय मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:55 PM IST
बांदा: चंद्रावल नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में पसरा मातम

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