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Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरीकला गांव में सोमवार को नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. एक साथ तीन बच्चों की असमय मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
कैसे हुई घटना?
मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय गांव के तीन बच्चे खेल-खेल में घर से निकले थे. भीषण गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए वे पास ही बहने वाली चंद्रावल नदी में नहाने चले गए. बच्चों को अंदाजा नहीं था कि नदी का बहाव या गहराई उनके लिए जानलेवा साबित होगी. नहाते समय अचानक एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चे भी गहरे पानी की चपेट में आ गए.
ग्रामीणों और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन
काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. नदी किनारे बच्चों के कपड़े मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई. शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जसपुरा थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला. पुलिस और ग्रामीण आनन-फानन में सभी बच्चों को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.
डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने तीनों बच्चों की गहन जांच की, लेकिन दुखद रूप से उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, पानी में अधिक समय तक रहने और फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उनकी मौत हुई.
गांव में छाया सन्नाटा
एक ही गांव के तीन घरों के चिराग बुझ जाने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. गांव के लोग इस दुखद घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाया है और हर संभव सरकारी मदद का आश्वासन दिया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.