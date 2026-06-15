ग्रामीणों और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. नदी किनारे बच्चों के कपड़े मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई. शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जसपुरा थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला. पुलिस और ग्रामीण आनन-फानन में सभी बच्चों को लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.