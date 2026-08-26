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बांदा में नाले के तेज बहाव में बहे तीन किसान, खेत से घर लौटते समय दर्दनाक हादसा, गांव में पसरा मातम

Banda 3 Farmers Death: बांदा में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां तीन किसान तेज बहाव की चपेट में आकर नाले में डूब गए है. ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 26, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:48 AM IST
बांदा में नाले के तेज बहाव में बहे तीन किसान, खेत से घर लौटते समय दर्दनाक हादसा, गांव में पसरा मातम
Image Credit: Banda 3 Farmers Death

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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