बांदा में नाले के तेज बहाव में बहे तीन किसान, खेत से घर लौटते समय दर्दनाक हादसा, गांव में पसरा मातम

राज्य चुनें
Banda 3 Farmers Death/ अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश के कारण उफान पर आए बरसाती नाले में डूबने से तीन किसानों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और एक युवा किसान शामिल हैं. यह दर्दनाक हादसा जिले के मरका थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में उस समय हुआ, जब सभी किसान दिनभर का काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे.
ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. स्थानीय विधायक भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
जानिए कैसे हुआ हादसा?
मंगलवार, 25 अगस्त 2026 की सुबह गुजैनी गांव के 28 वर्षीय कोमल यादव,36 वर्षीय कुसुमरानी और 52 वर्षीय सियादुलारी खेत में मवेशियों को चराने और खाद डालने के काम से गए थे. शाम के समय जब वे वापस लौट रहे थे, तब लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गांव के पास मौजूद बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी नाले के ऊपर से बहने लगा. तीनों किसानों ने तैरकर नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बेहद तेज था. तेज धारा की चपेट में आने से तीनों संतुलन खो बैठे और नाले के गहरे पानी में समा गए. जिससे उनकी मौत हो गई.
तीन मौतों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
जैसे ही हादसे की खबर गांव में फैली, चीख-पुकार मच गई और हड़कंप का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंची मरका थाना पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों को पानी से बाहर निकाला. जब तक तीनों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. एक साथ तीन मौतों से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पीड़ित परिवारों से मिले स्थानीय विधायक
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि थाना मरका क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुजैनी से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के तीन व्यक्ति मवेशी चराकर वापस लौट रहे थे. एक बरसाती नाले को पार करते समय पानी के तेज बहाव के चपेट में आ गए हैं. सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्कयू अभियान चलाया गया. तीनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकाला गया. तीनों व्यक्तियों की डूबने के कारण दुःखद मृत्यु हो गई है.
उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.