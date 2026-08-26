बांदा में नाले के तेज बहाव में बहे तीन किसान, खेत से घर लौटते समय दर्दनाक हादसा, गांव में पसरा मातम

पीड़ित परिवारों से मिले स्थानीय विधायक

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि थाना मरका क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुजैनी से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के तीन व्यक्ति मवेशी चराकर वापस लौट रहे थे. एक बरसाती नाले को पार करते समय पानी के तेज बहाव के चपेट में आ गए हैं. सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्कयू अभियान चलाया गया. तीनों व्यक्तियों को पानी से बाहर निकाला गया. तीनों व्यक्तियों की डूबने के कारण दुःखद मृत्यु हो गई है.