पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में ट्रैफिक सिपाही का हंगामा, वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज

अतुल मिश्रा/बांदा: बांदा से खाकी को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां खाकी के नशे और शराब की धुंध में चूर एक ट्रैफिक सिपाही ने जमकर हंगामा काटा. मामला गाड़ी खड़ी करने के मामूली विवाद से शुरू हुआ, जिसके बाद सिपाही ने पड़ोसियों के साथ गाली-गलौज और दबंगई की. सिपाही की इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, मामला पुलिस कप्तान के संज्ञान में आते ही एसपी पलाश बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराबी सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.