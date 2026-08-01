पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में ट्रैफिक सिपाही का हंगामा, वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज

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अतुल मिश्रा/बांदा: बांदा से खाकी को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां खाकी के नशे और शराब की धुंध में चूर एक ट्रैफिक सिपाही ने जमकर हंगामा काटा. मामला गाड़ी खड़ी करने के मामूली विवाद से शुरू हुआ, जिसके बाद सिपाही ने पड़ोसियों के साथ गाली-गलौज और दबंगई की. सिपाही की इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, मामला पुलिस कप्तान के संज्ञान में आते ही एसपी पलाश बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराबी सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं.
यह है पूरा मामला
मामला बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शराब के नशे में टल्ली ट्रैफिक सिपाही गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद कर लेता है. नशे में धुत सिपाही ने पड़ोसियों के साथ न सिर्फ बदसलूकी और गाली-गलौज की, बल्कि अपनी वर्दी के नाम पर जमकर दबंगई भी दिखाई, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो सिपाही और उग्र हो गया, इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
बांदा पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान
वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कड़ा एक्शन लिया है. एसपी पलाश बंसल ने आरोपी सिपाही को तुरंत प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया है और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं. महकमे को शर्मसार करने वाले इस सिपाही पर अब विभागीय गाज गिरना तय माना जा रहा है.
विभागीय जांच के आदेश
डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एक आरक्षी शराब के नशे में अपने पडोसी से वाद-विवाद कर रहा है, उक्त आरक्षी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. साथ ही विभागीय कार्यवाही भी प्रचलित कर दी गई है. साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.
अमरोहा में दारोगा और सिपाही पर बदसलूकी का आरोप
अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में आधी रात को भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक मनीष कुमार दक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दारोगा और सिपाही पर बदसलूकी का आरोप लगाकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में धरना दिया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग की है. बाद में बीजेपी जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया.
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