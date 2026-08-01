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पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में ट्रैफिक सिपाही का हंगामा, वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज

Banda News: बांदा में शराब के नशे में धुत ट्रैफिक सिपाही ने जमकर हंगामा काटा. सिपाही का वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को लाइनहाजिर कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 01, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:53 PM IST
पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के नशे में ट्रैफिक सिपाही का हंगामा, वीडियो वायरल होते ही गिरी गाज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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