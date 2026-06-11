Hamirpur Accident/ संदीप कुमार: हमीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जरिया थाना क्षेत्र के गोहाण्ड इलाके में किसी अज्ञात वाहन ने बाईक सवार युवकों को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने जाँच के बाद दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. हादसे को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है. मृतकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.