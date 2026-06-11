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हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, चालक फरार

यूपी के हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के गोहाण्ड इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 11, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:39 AM IST
हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, चालक फरार
Image Credit: Hamirpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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