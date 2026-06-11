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Hamirpur Accident/ संदीप कुमार: हमीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. जरिया थाना क्षेत्र के गोहाण्ड इलाके में किसी अज्ञात वाहन ने बाईक सवार युवकों को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने जाँच के बाद दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. हादसे को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन की तलाश में जुट गई है. मृतकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
अधिकारी ने क्या कहा...
शाहरुख खान,सीओ सरीला ने बताया कि एक बाइक को अज्ञात लोडर द्वारा टक्कर मार दी गई. ये घटना 10 जून की रात करीब साढ़े आठ बजे के आसपास की है. इस हादसे में मारे गए युवकों में से एक का नाम कुलदीप मिश्रा है जिसकी उम्र करीब 32 साल और दूसरा युवक पवन तिवारी जिसकी उम्र 30 साल है गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. शवों का पंचनाम कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
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