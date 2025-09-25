Mahoba News: महोबा में दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, चालक की जलकर हुई मौत , सड़क पर मची चीख-पुकार

Mahoba/Rajendra Tiwari: महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार ने एक बार फिर बड़ा हादसा कर दिया. बाईपास रोड के पास आमने-सामने टकराए दो ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए. इस दर्दनाक हादसे में एक चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा.

आमने-सामने भिड़े ट्रक, मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों ट्रक तेज रफ्तार से आ रहे थे और अचानक आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों में तुरंत आग भड़क उठी. कुछ ही देर में आग की लपटों ने ट्रकों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया.सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई.

एक चालक की दर्दनाक मौत

हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. उसकी पहचान हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचखुरा खुर्द गांव निवासी 28 वर्षीय अशोक उर्फ सोनू के रूप में हुई है. वहीं, दूसरे ट्रक चालक ने समय रहते गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली.

पुलिस ने पाया आग पर काबू

घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक चालक अशोक की जिंदगी खत्म हो चुकी थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

परिजनों में मचा कोहराम

दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतक चालक के परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के लोग रो-रोकर बेहाल हैं. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है.

रफ्तार का कहर

यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि तेज रफ्तार कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. महोबा जिले में हुए इस हादसे ने न केवल एक परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि लोगों को गहरा सदमा भी दिया है. पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी और रफ्तार पर नियंत्रण रखने की अपील की है.

