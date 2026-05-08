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चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, डीजे को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से मारी टक्कर, दो की मौत

Chitrakoot Road Accident: शादी समारोह से लौट रहा डीजे वाहन रैपुरा थाना क्षेत्र के पास हादसे का शिकार हो गया. भीषण सड़क हादसे में डीजे वाहन पर सवार दो लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: May 08, 2026, 01:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Chitrakoot Road Accident: चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र के देऊंधा पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

ट्रक ने मारी टक्कर
जानकारी के अनुसार, एक डीजे गाड़ी किसी कार्यक्रम से लौट रही थी. इसी दौरान देऊंधा पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से डीजे वाहन की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों को अस्पताल ले गई. 

हादसे के बाद लगा लंबा जाम 
रैपुरा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए रामनगर अस्पताल भेजा गया. इसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो लोगों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है.

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