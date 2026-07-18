पंखे में मौत बनकर दौड़ा करंट, भाई को बचाने दौड़ी 5 साल की बहन भी चिपकी, चंद सेकेंड में दोनों की मौत

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अतुल मिश्रा/बांदा: शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिंदवारा गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पंखे में उतरे करंट की चपेट में आकर ढाई साल के बच्चे और 5 साल की उसकी बहन की मौत हो गई. दोनों बच्चे खेल रहे थे, जब यह हादसा हुआ. दोनों की मौत के बाद इलाके में मातम छा गया है.
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जानकारी के अनुसार, तिंदवारा निवासी बच्चू वर्मा का ढाई वर्षीय पुत्र शनि वर्मा शुक्रवार सुबह घर में लगे फर्राटा पंखे को छू बैठा. पंखे में करंट उतर आने से वह उससे चिपक गया. भाई को तड़पता देख बड़ी बहन प्रयांशी वर्मा (5 वर्ष) दौड़कर उसे बचाने पहुंची. जैसे ही उसने भाई को छुड़ाने के लिए हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों पंखे से चिपक गए.कुछ ही पलों में दोनों मासूम करंट की चपेट में आ गए. चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े और किसी तरह दोनों को करंट से अलग कर तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
एक ही पल में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं
इस घटना से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. एक साथ घर के दो बच्चे असमय काल के शिकार हो गए. बच्चों के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है पुलिस ने दोनों मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि घरों में लगे बिजली के उपकरणों और वायरिंग की नियमित जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पलभर में पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है.
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