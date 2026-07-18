पंखे में मौत बनकर दौड़ा करंट, भाई को बचाने दौड़ी 5 साल की बहन भी चिपकी, चंद सेकेंड में दोनों की मौत

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जानकारी के अनुसार, तिंदवारा निवासी बच्चू वर्मा का ढाई वर्षीय पुत्र शनि वर्मा शुक्रवार सुबह घर में लगे फर्राटा पंखे को छू बैठा. पंखे में करंट उतर आने से वह उससे चिपक गया. भाई को तड़पता देख बड़ी बहन प्रयांशी वर्मा (5 वर्ष) दौड़कर उसे बचाने पहुंची. जैसे ही उसने भाई को छुड़ाने के लिए हाथ लगाया, वह भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों पंखे से चिपक गए.कुछ ही पलों में दोनों मासूम करंट की चपेट में आ गए. चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े और किसी तरह दोनों को करंट से अलग कर तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.