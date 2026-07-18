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पंखे में मौत बनकर दौड़ा करंट, भाई को बचाने दौड़ी 5 साल की बहन भी चिपकी, चंद सेकेंड में दोनों की मौत

Banda electric shock: बांदा जिले के ग्राम तिंदवारा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. घर में लगे फर्राटा पंखे में उतरे करंट ने एक ही परिवार के दो मासूम भाई-बहन की जिंदगी निगल ली.

Written ByAtul MishraEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 18, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:23 AM IST
पंखे में मौत बनकर दौड़ा करंट, भाई को बचाने दौड़ी 5 साल की बहन भी चिपकी, चंद सेकेंड में दोनों की मौत
Image Credit: banda NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Atul Mishra

Atul Mishra

अतुल मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर आफ जर्नलिज्म कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. 2017 से पत्रकारिता क्षेत्र में है बांदा और चित्रकूट जिले में जनसंदेश  भारत समाचार, नेशनल वॉइस इंडिया वॉइस, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया समेत आधा दर्जन से अधिक न्यू चैनल और समाचार पत्रों में कार्य किया. बुंदेलखंड में क्राइम एवं दस्यु समस्या के साथ-साथ बुंदेलखंड में किसानों की समस्या, बदहाली, वाटर क्राइसिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने में लगातार चर्चाओं में रहे हैं. 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.

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